Pack & Smooch – Fair gefertigte Accessoires aus erstklassigen Naturmaterialien

Eine besondere Hülle für das neue iPhone X, ein zeitlos klassischer Look für iPad Pro oder MacBook, ein edler Kameragurt, ein ledernes Mousepad, kleine Schlüssel-, Zubehör- und Kartentaschen: Dass nachhaltige und praktische Geschenke auch eine ausgesprochen stylishe Figur unterm Weihnachtsbaum machen können, beweist die Manufaktur Pack & Smooch aus Hamburg mit ihrer Accessoire-Kollektion in puristischem Design. Alle Produkte entstehen in Handarbeit in der hauseigenen Werkstatt, dabei werden nur hochwertige Materialien wie rein pflanzlich gegerbtes Naturleder und feinster Merino-Wollfilz eingesetzt.

Clevere Weihnachtsmänner finden hier eine Fülle an Geschenkideen, ob für Ordnungsliebende, Fotofreaks oder Digitalnomaden. So können stolze Besitzer eines iPhone X ihren digitalen Liebling so sicher wie elegant mit dem maßgeschneiderten Handy-Sleeve Kirkby schützen. Hochwertiges Naturleder unterstreicht das edle Design des neuen iPhones, clevere Aussparungen wie die „Soundholes“ sorgen dafür, dass alle Funktionen optimal unterstützt werden.

Hobbyfotografen lassen sich ganz einfach mit dem Kameragurt Wiltshire aus Naturleder beschenken oder mit der praktischen Handschlaufe Heidschnucke. Und auch Besitzer von iPad oder MacBook können ihren digitalen Alltagsbegleitern mit Hüllen wie Hampshire oder Corriedale einen ganz neuen Look verpassen. Dabei schützt der hochwertige Merino-Wollfilz die wertvollen Geräte nicht nur sicher vor Kratzern oder Stößen sondern auch vor Kälte. Modell Corriedale bietet Pack and Smooch auch in der XS-Variante für Zubehör wie Ladeteil, Kabel, Stifte oder andere Kleinigkeiten an. Noch ordentlicher wird’s mit den passenden Kabelbindern aus Leder, sie verhindern zuverlässig lästigen Kabelsalat.

Auch die mobile Schale Corby ist eine intelligente Lösung für mehr Ordnung im Alltag: Gegenstände wie Schlüssel, Handy und Portemonnaie werden darin übersichtlich aufbewahrt – Zuhause, im Büro oder unterwegs. Kleine Aufmerksamkeit für den netten Nachbarn oder Kollegen gesucht? Schlüsselanhänger Selby, Kartenetui Keswick, Schlüsseletui Kingsley oder ein Mousepad aus Naturleder eignen sich perfekt. Alle Accessoires sind in zwei Farbvarianten erhältlich: In der hellen Variante werden hellgrauer Merino-Wollfilz und hellbraunes Leder eingesetzt, in der dunklen anthrazitfarbener Merino-Wollfilz und dunkelbraunes Leder.

Die Accessoires können bequem im Online Shop von Pack & Smooch bestellt werden, außerdem bei Anbietern wie amazon.de, etsy und dawanda.

(Quelle/Bilder: Weinholz Kommunikation)