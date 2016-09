Smartphones per Induktion laden mit mophie

mophie hat heute die Produktverfügbarkeit der induktiven Ladelösungen mophie juice pack wireless sowie der Tisch- und Autoladestation mophie charge force desk mount und mophie charge force vent mount für das iPhone 6s / iPhone 6s Plus angekündigt. Die induktive Aufladung beginnt automatisch, nachdem das Smartphone samt Akku-Case auf die mitgelieferte Ladestation gelegt wurde. Die integrierten Magnete der Ladestationen halten das iPhone optimal fest. Das Akku-Case mophie juice pack wireless bietet dank einer 1.560mAh-Batterie bis zu 50 Prozent mehr Leistung und ist ab sofort auch für das Samsung Galaxy S 7 / S7 edge erhältlich.

„Das kabellose Laden hat sich durch Angebote in Cafés, Restaurants, Flughäfen, auf Möbeln und in Autos in unseren Alltag integriert“, sagt Shawn Dougherty, leitender Geschäftsführer und Mitbegründer von mophie. Das mophie juice pack wireless ist besonders kompakt und passt sicher in eine Hand, während es mehr als 50 Prozent zusätzliche Akkukapazität für das iPhone 6s/6 (1.560mAh) oder iPhone 6s Plus/6 Plus (2.420mAh) bietet. Jedes dieser Cases wird mit einer kabellosen Ladestation ausgeliefert und ist praktisch mit jedem kabellosen Ladegerät, Smartphone oder Zubehör (inklusive Qi) kompatibel.

Die Tisch- und Autoladestation charge force desk mount ist mit allen kabellosen Akku-Cases von mophie kompatibel. Beide Ladelösungen halten dank integrierter Magneten sämtliche Smartphones mit einer maximalen Größe von 13,97 Zentimetern aufrecht oder horizontal optimal fest. Die Tischladestation charge force desk mount mit schwenkbarem Fuß ermöglicht selbst aus verschiedenen Winkeln den perfekten Blick auf das Smartphone. Die Autoladestation mophie charge force vent mount lässt sich dank der 4-zackigen Halterung ideal an den Belüftungsschlitzen anbringen.

Verfügbarkeit und Preise

Die induktiven Ladestationen sind ab sofort unter eu.mophie.com und im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

mophie juice pack wireless: ab 109,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

mophie charge force desk mount: 64,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

mophie charge force vent mount: 64,95 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Über mophie

mophie, der marktführende Hersteller von Akku-Cases in Nordamerika mit Sitz in Kalifornien, ist ein preisgekrönter Entwickler und Hersteller für den mobilen Lifestyle. Als namhaftes Unternehmen im Bereich innovativer mobiler Lösungen ist mophie der stolze Hersteller des juice pack® – das erste von Apple Inc. zertifizierte Akku-Case. Produkte von mophie werden für ihren Style geschätzt und wurden für beste Leistung entworfen. Sie machen eine übergangslose Integration von Hardware, Software und Design möglich. mophie hat Standorte in Kalifornien, Michigan, den Niederlanden, Hong Kong und China.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)