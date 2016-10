YouCam Makeup stellt Halloween Make-up-Kollektion 2016 vor

Perfect Corp. freut sich, seine Halloween Make-up-Kollektion 2016 vorstellen zu dürfen. Die schaurig schönen Looks, die auf Perfect. Corps Argumented Reality-Technologie basieren, sind ab sofort in der preisgekrönten Beauty-App YouCam Makeup erhältlich. Beauty- und Halloween-Fans dürfen sich auf insgesamt sieben Looks freuen, darunter „Harley”, „Rainbow Goth” und „Joker´s Charme”, die allesamt von den diesjährigen Popkulturtrends sowie beliebten Filmcharakteren inspiriert sind.

„Halloween ist eine aufregende Zeit und eine tolle Gelegenheit für Make-up-Fans, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und mit Make-up-Looks sowie Schminktechniken zu experimentieren, die über das Alltags-Make-up hinausgehen,“ so Alice H. Chang, CEO von Perfect Corp.

Auch in diesem Jahr lädt YouCam Makeup zu einer virtuellen Halloween-Party ein, bei der Nutzer die Möglichkeit haben, mit ihrem besten Halloween-Selfie tolle Preise zu gewinnen. Einfach Selfie machen, einen der sieben Halloween-Looks von YouCam Makeup anwenden und im Beauty Circle posten. Nähere Informationen gibt es auf der Event-Seite des Halloween-Wettbewerbs.

Verfügbarkeit

YouCam Makeup ist kostenlos im App Store und Google Play erhältlich. Beauty Circle ist kostenlos im App Store und Google Play erhältlich. Zur Web-Version von Beauty Circle geht es unter www.beautycircle.com

Über Perfect Corp.

Perfect Corporation widmet sich mit einer einzigartigen mobilen Plattform den Themen rund um Schönheit sowie Mode und ist stets darum bemüht, den Bedürfnissen von Fashion– und Beauty-Fans gerecht zu werden. Mit ihren weltweit erfolgreichen Beauty-Apps für virtuelle Kosmetikanwendungen und zur Bearbeitung sowie Verbesserung von Selfies zielt Perfect Corp. darauf ab, bei der Interaktion zwischen Kosmetikunternehmen, Konsumenten und Kosmetikprodukten mitzuwirken.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing – Public Relations)