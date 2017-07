ZAGG Bluetooth-Tastatur Rugged Messenger für das iPad 9.7 vorgestellt

ZAGG hat heute die neue Bluetooth-Tastatur Rugged Messenger für das iPad 9.7 (Version 2017) vorgestellt. Vier widerstandsfähige Schutzlagen bewahren das iPad zu jeder Zeit vor Aufprallschäden – sogar bei Stürzen aus bis zu 1,8 Metern. Ein Magnetverschluss sichert das Keyboard, sofern es nicht verwendet wird. Die hintergrundbeleuchteten Island-Style-Tasten bieten maximalen Schreibkomfort wie auf einem Laptop. Das Rugged Messenger Keyboard verfügt über einen leistungsstarken Akku, der nach der Aufladung bis zu zwei Jahre hält. Dieser kann mit der Sleep- und Wake-Funktion noch weiter geschont werden.

Die neue Bluetooth-Tastatur Rugged Messenger für das iPad 9.7 wurde speziell für Anwender in extremen Alltagssituationen entworfen. Das National Analysis Center – ein unabhängiger Prüfdienstleister – hat das Keyboard nach MIL-Norm 810G zertifiziert, sodass es Stürzen aus bis zu zwei Metern Stand hält. Die neue Tablet-Tastatur mit abnehmbarer Hülle kann somit problemlos bei Outdoor-Aktivitäten oder beispielsweise auf der Baustelle eingesetzt werden. Dank des integrierten Ständers, lässt sich der Blickwinkel variabel fixieren – je nachdem, ob Emails geschrieben oder ein Film angeschaut wird. Zudem ist die Kopplung sowie Umschaltung auf ein weiteres iPad möglich. Die beleuchteten Tasten (wählbar in sieben verschiedenen Farben) garantieren maximalen Tipp-Komfort – sogar bei schlechten Lichtverhältnissen. „Mit der neuen Bluetooth-Tastatur Rugged Messenger für das iPad 9.7 haben wir ein Produkt entwickelt, das vielseitig einsetzbar sowie einfach zu bedienen ist und das Gerät dauerhaft vor Schäden schützt“, erklärt Dermot Keogh, Director of Product bei ZAGG. „Ganz egal, ob das Keyboard Zuhause, im Büro, in der Schule oder im Freien eingesetzt wird – der Anwender kann stets sicher sein, dass sein iPad zuverlässig geschützt wird.“

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Bluetooth-Keyboard Rugged Messenger ist ab sofort für 99,99 Euro inkl. MwSt. unter www.zagg.com sowie bei ausgewählten Fachhandelspartnern erhältlich.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing OHG)