Amatara Resort Wellness: Neues Jahr– neues Lebensgefühl!

Neues Spiel, neues Glück. Im neuen Jahr will man schlanker und fitter werden. Dazu MUSS man natürlich mehr Sport machen und gesünder essen – wenn man mal Zeit hat. Schnell enden gute Vorsätze in Frust und fallen dem Alltag zum Opfer. Einen solchen Teufelskreis durchbricht man am besten mit neuen, geliebten Ritualen – Yoga oder eine frische, leichte Wellness-Küche können der Schlüssel zum individuellen Wohlgefühl sein. Aber wie den Auftakt finden? Zum Beispiel unter fachkundiger Anleitung vor traumhafter Kulisse im Destination Spa Amatara Wellness Resort auf Phuket in Thailand.

Im Amatara Wellness Resort dreht sich alles um das Wohlbefinden der Gäste und den Einklang von Körper, Geist und Seele. Los geht’s mit einem Gesundheits-Check Up und einer individuellen Wellness-Beratung, denn nicht jeder Mensch findet auf die gleiche Weise ein Höchstmaß an Entspannung und Erholung – die Basis eines neuen Körpergefühls und nachhaltiger Veränderungen der Lebensweise. Nach Herzenslust ausprobieren, was das eigene Wohlbefinden am meisten fördert, ist im Amatara Wellness Resort Programm.

Wer beispielsweise dem Retreat Restaurant einen Besuch abstattet, wird begeistert sein von der leichten, saisonalen und regionalen Wellness-Küche. Höchste Qualitätsstandards bei der Auswahl der Zutaten sichern maximalen Genuss. Eine Selbstverständlichkeit, dass Zutaten nur aus biologischem Anbau und Freilandhaltung stammen. Küchenchef und Ernährungsspezialisten haben eine Karte voller leckerer, leichter und gesunder Gerichte kreiert. Rohkost, grüne Smoothies und Super Food – Im Retreat Restaurant dreht sich alles um eine neue Ernährung, die auf leckere Art und Weise Entschlacken und Entgiften, eine Stärkung des Immunsystems und eine Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt stellt. Ein äußerst schmackhafter, gesunder und vor allem nachhaltiger Weg zu einer neuen Figur, einer Verjüngungskur und einem neuen Selbstbewusstsein.

Freude an einer gesunden Ernährung ist aber nur der halbe Weg zu einer gesünderen Lebensweise. Neben Joggingrunden am Strand, einem Besuch im hauseigenen Fitnessstudio, Kayaktouren oder stärkenden Pilates Übungen, bietet das Amatara Wellness Resort vor allem einen perfekten Zugang zur Faszination Yoga. Atemübungen, Dehnungen und sein inneres Gleichgewicht finden – wer vor atemberaubender Kulisse und unter Anleitung von erfahrenen Trainern einmal mit dem ausgleichenden Sport begonnen hat, wird ihn auch zuhause nie wieder missen wollen. Für alle diejenigen, für die die sportliche Komponente eher im Hintergrund steht und denen es vor allem darauf ankommt Konzentration, Achtsamkeit und Spiritualität zu trainieren, bietet das Amatara auch Meditationssitzungen an.

Zusätzlich zu etwas Disziplin und vor allem Spaß und Genuss an gesunder Ernährung und körperlicher Ertüchtigung sind Wellness-Momente ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem neuen Selbst. Auf Gäste des Amatara Wellness Resorts warten im Thai Hamam die perfekte Vereinigung, arabischer Badepraktiken und der dehnenden sowie entspannenden Thai Massage, aber auch ein Dampfbad und viele weitere Wellness-Behandlungen. Sich selbst wertzuschätzen und sich regelmäßig zu belohnen ist ein wichtiger Schritt zu einem nachhaltig verbesserten Lebensstil.

Von einem Aufenthalt im Amatara Wellness Resort bringt man vor allem eines mit nach Hause: Jede Menge Inspirationen wie man sein neues Lebensgefühl beibehalten und in den Alltag integrieren kann.

Preise für eine Übernachtung für 2 Personen im Doppelzimmer mit Frühstück beginnen im Amatara Wellness Resort ab € 200. Zudem bietet das Amatara Wellness Resort attraktive Paketpreise an. 3 Nächte mit Wellness Retreat Programm (inkludiert Vollpension, Check Up, Wellness-Beratung, Zugang zum Spa, tägliche Anwendungen/Massagen je nach gewähltem Paket, sowie ggf. Yoga und Meditation) sind pro Person im Doppelzimmer bereits ab 1.195 € buchbar.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind über www.amataraphuket.com verfügbar.

Über das Amatara Wellness Resort:

Als erstes und einziges Destination Spa auf Phuket/Thailand bietet das luxuriöse Amatara Wellness Resort seinen Gästen eine Auswahl zwischen sechs ganzheitlichen Wellness-Programmen: Amatara Detox, Weight Management, Amatara Active, Spa Revive, Amatara Connect und Amatara Yoga. Mit dem exklusiv entworfenen Thai Hamam Erlebnis, das die traditionellen türkischen und marokkanischen Badepraktiken mit den Weisheiten der thailändischen Spa-Therapien vereint, setzt das Amatara Wellness Resort neue Maßstäbe. Gelegen in einer ruhigen und idyllischen Bucht im Südosten der Insel und umgeben von einer atemberaubenden Kulisse verfügt das Resort über 105 Wohneinheiten, darunter 48 Suiten, 22 Pavillons und 35 Pool Villen – alle mit einzigartigen Blicken auf das Meer. Drei Restaurants mit asiatischer sowie internationaler Küche, ein Infinity Pool, direkter Strandzugang, Kinderclub und eine Vielzahl an angebotenen Sport- und Freizeitmöglichkeiten runden das Angebot ab. Der Phuket International Airport liegt 45 Kilometer und Phuket Town 10 Kilometer vom Resort entfernt.