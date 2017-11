Luxusurlaub im Coco Bodu Hithi Maldives gewinnen

Das Luxus-Resort Coco Bodu Hithi verlost im November einen Urlaub für zwei Personen auf den Malediven. Das Gewinnspiel wird auf der Website der Coco Collection stattfinden. Im Fokus steht dabei das Thema Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Ozean. Durch das virtuelle einsammeln von Müllresten innerhalb des Riffs sollen die Teilnehmer für den Schutz des marine Ökosystems auf den Malediven sensibilisiert werden. Die Gewinner des Online-Spiels können sich auf einen Aufenthalt im Boutique-Resort Coco Bodu Hithi freuen.

„Unsere Gäste teilen unsere Werte und Einstellungen, besonders wenn es Umweltschutzinitiativen geht. Oft nehmen sie während ihres Aufenthaltes an Riffreinigungen, teil. Dieses Spiel ist so konzipiert, dass sie virtuell eine ähnliche Erfahrung machen können. Außerdem ist es für Online-Besucher auch eine tolle Gelegenheit unsere Website zu erleben und sich mehr über unser stilvolles und nachhaltiges Resort zu informieren„, kommentiert Andrew Ashmore, Leiter Sales & Marketing bei Coco Collection.

Mit dem Online-Spiel soll das Umweltbewusstsein der Coco Collection zum Ausdruck gebracht werden und zum Thema Umweltprobleme auf den Malediven sensibilisiert werden. Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit dem Olive Ridley Project unterzeichnete die Coco Collection im Jahr 2014 eine offizielle Partnerschaft mit einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich dafür einsetzt illegale Fischerei zu bekämpfen und Schildkrötenzentren auf den Malediven aufzubauen. Im Jahr 2017 eröffnete das erste Schildkrötenzentrum mit einem ansässigen Tierarzt im Coco Palm Dhuni Kolhu Resort.

Das Gewinnspiel läuft ab sofort und endet am 27. November 2017. Der Gewinner wird am 29. November 2017 über die Social Media Plattformen der Coco Collection bekannt gegeben. Der glückliche Gewinner darf sich über eine Reise nach Coco Bodu Hithi für 2 Personen freuen. Inbegriffen sind 7 Nächte in einer Island Villa mit Vollpension und Speedboat Transfer.

Hier geht zu zum Gewinnspiel: www.cococollection.com/en/coco/game

(Quelle/Bilder: Schaffelhuber Communications)