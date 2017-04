Royal Hotel San Remo: Wellnessbereich belegt den 3. Platz bei den “Italian SPA Awards”

Das Royal Hotel Sanremo*****L freut sich über den dritten Platz bei den Italian Spa Awards in der Kategorie “Destination SPA”. Die Awards wurden am 2. April in Mailand während der BIT 2017 verliehen. Der Preis wird seit sieben Jahren vom Magazine AreaWellness ausgelobt. Zu den Nominierten in dieser Kategorie gehörten: Borgo Brufa SPA Resort in Rufa di Torgiano (PG), Hotel Terme Merano in Merano (BZ), Borgo Egnazia in Savelletri (BR), Quisisana Hotel Terme & Beauty Farm in Abano Terme (PD) and Vytae SPA & Resort in Vallecorsa (FR).

Das Royal Wellness ist eine moderne, stylische Oase im 5-Sterne-Luxury Hotel Royal Hotel Sanremo an der Italienischen Blumenriviera, das dieses Jahr sein 145. Jubiläum feiern kann. Ausgestattet von Architekt Paolo Ruggeri von “Erredesign”, besteht es aus einem „no prescription wet zone“ Bereich mit einem großen Hydro-Massage Pool, Emotional Showers, einem türkischen Dampfbad, Vitarium und einem Spa-Bereich mit exklusiven Behandlungen und Massagen mit Produkten von Payot Paris, Decléor und Tauleto. Die Leitung des Royal Wellness haben Giovanna Lombardi und Anna De Santis inne. Im Spa gibt es außerdem eine Entspannungszone mit Tee-Ecke und einen Fitnessraum mit State-of-the-Art Equipment sowie einen Hairstylisten.

Edoardo Varese, President und CEO des Royal Hotel Sanremo: “Ich bin sehr stolz auf diesen renommierten Award für das Royal Wellness, der unsere Arbeit und unseren fortlaufenden Renovierungsplan unterstreicht. Wir möchten unser historisches Grandhotel mit seinem Charme und Komfort unbedingt erhalten. Ich möchte mich sehr bei unseren Gästen bedanken, die unseren Wellnessbereich nützen und besonders bei denen, die mit ihrer positiven Bewertung diesen Award möglich gemacht haben.“

Einst Treffpunkt europäischer Königshäupter, Aristokratie und berühmter Künstler, ist das Royal Hotel in Sanremo heute ein wahres Juwel im Stil der Belle Époque mit seiner einzigartigen Lage zwischen Monte-Carlo und Portofino. Das 5-Sterne-Luxus Hotel, Mitglied von Leading Hotels of the World, ist ein traditionsreiches Haus dessen Anfänge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Das Royal Hotel Sanremo befindet sich in herrlicher Lage, direkt am Meer und nur wenige Schritte vom Stadtzentrum, dem Casino, den eleganten Boutiquen entfernt. Die großen Panoramafenster bieten einen fantastischen Blick auf das Meer. Das Hotel ist umgeben von einem 16.000 qm großen subtropischen Park mit einem Meerwasser-Pool, der vom bekannten Architekten Giò Ponti designt wurde. Es bietet seinen Gästen ein elegantes Ambiente, das Tradition mit modernem Komfort verbindet und für einen herzlichen, persönlichen Service bekannt ist. Regelmäßige Investitionen und Modernisierungen sorgen dafür, dass das Angebot des charmanten Privathotels auch heute noch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die luxuriöse Sissi Suite, in der schon Kaiserin Sisi übernachtet hat, erstreckt sich auf 111 qm mit zwei Schlafzimmern, eigenem Whirlpool, großer Terrasse und grandiosem Meerblick. Vier Restaurants servieren innovative und kreative Menüs mit Produkten aus der Region. Fünf Veranstaltungsräume für 8 bis 300 Personen stehen zur Verfügung.

Im Spa „Royal Wellness“ werden Behandlungen mit Produkten von Payot und Decléor sowie der italienischen Linie Tauleto Spa angeboten, die mit ihren Inhaltsstoffen aus den Polyphenolen roter Weintrauben, Fruchtsäuren, Vitaminen und Antioxidantien auch bei anspruchsvollen Kunden sehr beliebt ist. Ein Peeling mit Fruchtsäuren beispielsweise führt zu einem jüngeren und schöneren Hautbild. Massagen und Behandlungen werden in vier Spa Suiten von qualifizierten Therapeuten durchgeführt. Im Wellnessbereich gibt es Hydromassage, Erlebnisduschen, türkisches Bad, Vitarium und eine Entspannungszone mit Kräutertee- und Saftecke. Eine einladende, luxuriöse- und stillvolle Oase, ideal um Körper und Seele in einer entspannten Atmosphäre verwöhnen zu lassen. Weitere Informationen unter www.royalhotelsanremo.com

