Schloss Mittersill Kitzbüheler Alpen – Tradition & Hideaway seit 1150

In der Geschichte verwurzelt. In der Moderne angekommen. Mit Herz gelebt. Der Gast genießt die wunderbare Aussicht auf das Salzach-Tal und die Kitzbüheler Bergwelt und erlebt das einzigartige Schlossambiente, welches schon Coco Chanel verzauberte. Umgeben von der Bergwelt der Hohen Tauern und der Kitzbüheler Alpen, inmitten herrlicher Natur vereinen sich in Mittersill Geschichte, Moderne und gepflegter Urlaubsgenuss in einem Schloss. Mit Herz gelebt, beeindruckt das Schloss Mittersill nicht nur mit seiner Gastfreundschaft und aufmerksamen Service, sondern besonders durch Charme und seine jahrhundertealte Geschichte.

Der feine Schloss-SPA lockt mit ganzjährig beheiztem Panorama-Außenpool, Außen-Blocksauna, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Biosauna, SPA-Garten, Ruheräumen mit Bergblick und einem umfangreichen Behandlungsangebot zum süßen Nichtstun. Umgeben von den 3.000ern des Nationalparks Hohe Tauern und der sanften Grasberge der Kitzbüheler Alpen können Freunde des Golfsports sowohl in Mittersill als auch auf 8 weiteren Golfplätzen in der nahen Umgebung ihrer Leidenschaft nachgehen. Wintersportler genießen die Vielfalt des Winters in den nahen Kitzbüheler Alpen und erreichen renommierte Skigebieten wie die Wildkogel-Arena oder das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn innerhalb von ca. 30 Minuten.

SCHLOSS & HERBSTGENUSS

Genießen Sie die wärmenden Strahlen der Herbstsonne und tanken Sie neue Kraft, wenn die herrliche Naturlandschaft des Nationalparks Hohe Tauern in prächtigen Herbstfarben erstrahlt

4 oder 7 Übernachtungen in der gewünschten Zimmerkategorie

Zeit für Mich | Kombination aus Gesichtsbehandlung & Massage (50 Verwöhn-Minuten)

Frühstück und abends 4-Gang-Wahlmenü

Benutzung des SPA im Schloss mit ganzjährig beheiztem Panorama-Außenpool

Vielfältiges Schlossprogramm: Weinverkostung, Pinzgauer Spezialitätenjause im Gewölbekeller, Schlossführung, Kräutersalz- und Salbenherstellung, Nordic Walking, morgendliches Kräuterritual u.v.m. lt. Aushang

3 geführte Wanderungen aus dem Wanderprogramm der zertifizierten Nationalpark-Wanderhotels inkl. Transfers

Verleih von E-Bikes, Wanderrucksäcken und Sportutensilien

alle weiteren Schlossleistungen

4 Nächte ab EUR 555,00 pro Person 7 Nächte ab EUR 840,00 pro Person



SCHLOSS & KUSCHELN

Genießen Sie Zeit zu zweit & Romantik pur im unvergleichlichen Ambiente des Schloss Mittersill

2 Übernachtungen in der gewünschten Zimmerkategorie

Herrschaftliches Frühstück und abends 4-Gang-Wahlmenü

Hausgemachte Leckereien aus der Schlossküche und 1 kleine Flasche Champagner bei Anreise am Zimmer

Romantische Deko im Zimmer sowie im Restaurant

Patschen-Kino mit einem Film aus unserer Mediathek und Popcorn

2 Übernachtungen ab € 280,00 p/P

Mehr Informationen unter www.schloss-mittersill.com/de/

