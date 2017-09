Schöner schwitzen im neuen Saunabereich des Hotels „DAS LUDWIG“ Bad Griesbach

Für den Übergang in die kalte Jahreszeit benötigt der Körper besonders gute Abwehrkräfte und da diese bekanntlich durch Saunagänge gestärkt werden, präsentiert das Familienhotel DAS LUDWIG in Bad Griesbach pünktlich zur Herbstsaison seinen neuen Saunabereich – inklusive eines echten Saunameisters. Inspiriert von der malerischen Landschaft des umliegenden Rottals, prägen sanfte Holztöne, heller Naturstein, Elemente aus Heu und elegantes Schilfgras das Gesamtbild der modernen Saunalandschaft im DAS LUDWIG und vermitteln dem Gast schon beim Betreten ein Gefühl von natürlicher Geborgenheit. Die großzügigen Liegen versprechen Entspannung pur nach dem Saunagang und luftige Bambuselemente unterteilen den Raum dezent für ungestörte Privatheit. Durch die Oberlichter strahlt die Sonne auch an grauen Tagen und taucht den Raum in ein warmes Licht.

Selbst wenn draußen die ersten Herbststürme vorbeiziehen, entspannen sich die Gäste so in gemütlicher Atmosphäre und schwitzen sich in den neuen Saunen bereit für den Winter. Doch nicht nur die Saunagänge haben einen positiven Effekt auf den Körper: Auch das 38°C warme Thermalbecken im DAS LUDWIG, das durch Wasser der Bad Griesbacher Karlsquelle aus 480 Metern Tiefe gespeist wird, beeinflusst nachweißlich die Gesundheit. Das staatlich anerkannte Thermal-Mineralwasser enthält verschiedene wertvolle Mineralien und entfaltet seine wohltuende Heilkraft auch äußerlich angewendet.

Aber was wäre ein Saunagang ohne den Aufguss? Undenkbar! Daher wird der Höhepunkt der Sitzung im Familienhotel DAS LUDWIG ab Oktober kunstvoll von einem echten Saunameister inszeniert. Zu Beginn der ausgefeilten Zeremonie werden Eiswürfel und gefrorene Fruchtstücke zur Abkühlung gereicht und dann beginnt das Spektakel. Saunameister Christian Wolf gibt das Aufgusswasser mit der so genannten Löylykelle auf die heißen Steine. Dann folgt die wahre Kunst des Saunameisters: das Wacheln. Die fachmännische Verwirbelung mit dem Wacheltuch will gelernt sein und viele Saunameister haben dabei ihre ganz eigenen Bewegungen und Techniken entwickelt. Christian Wolf achtet dabei insbesondere auf den gesundheitsfördernden Ablauf der Saunagänge, schließlich sollen sich die Gäste ja maximal erholen und entspannen.

Mit den neuen Saunen zeigt DAS LUDWIG erneut, dass Familienurlaub und Wellnesszeit sich nicht ausschließen müssen. Während sich die Eltern in der Thermalbadelandschaft auf 1.800 Quadratmetern eine Auszeit vom stressigen Alltag gönnen, werden die Kleinen im Kids-Club optimal betreut. So bekommt man alle Wünsche problemlos unter einen Hut und ermöglicht der ganzen Familie eine perfekte Urlaubszeit.

Das Familienhotel DAS LUDWIG feiert die Eröffnung der neuen Saunen mit dem „Herbst Highlight – Sauna Auszeit“ Angebot. 3 Tage/2 Nächte Wellness pur, inklusive Wohlfühlaufgüssen in der Sauna, Langschläfer Frühstück, kostenfreier Nutzung der Thermalbadelandschaft und Kinderbetreuung. Preis pro Person im DZ ab nur 169,- € statt 230,- €.

Über DAS LUDWIG:

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist insbesondere für Familien geeignet und steht mit dem Motto „Fit.Vital.Aktiv.“ für einen Urlaub mit familienfreundlichem Freizeitangebot. Es verfügt über 180 Zimmer, sechs Restaurantstuben, ein Hallenbad mit Außenterrasse sowie ein umfangreiches Beauty– und Wellnessangebot. Mit altersgerechter Kinderbetreuung im Kinderclub und einem Sportprogramm für Kinder trägt das Hotel zum Gelingen des Familienurlaubs bei. Das Angebot umfasst unter anderem Beach Volleyball, Bogenschießen, Golfkurse auf dem Chervò-Kindergolf-Platz sowie Soccer- und Reitcamps.

(Quelle/Bilder: Hotel DAS LUDWIG)