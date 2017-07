Wellness-Offenbarung inmitten der atemberaubenden Natur Südafrikas

Wer den durchgetakteten Tagesablauf eine Zeit lang hinter sich lassen möchte, ist im Karkloof Safari Spa an der Ostküste Südafrikas genau richtig! Eine halbe Stunde von Pietermaritzburg (etwa 80 km bis nach Durban) entfernt in der Provinz von KwaZulu-Natal, können die Gäste nicht nur Luxus erleben und die einzigartige Natur Afrikas erkunden, sondern auch Körper und Geist regenerieren, sich verwöhnen lassen und damit dem Alltag für eine Zeit lang entfliehen. Das Besondere an diesem Ort ist das Privileg keinen Zeitplan einhalten zu müssen, und das gilt für sämtliche Bereiche des Hotels. Somit genießt jeder Gast ein Höchstmaß an Freiheit, sei dies in Bezug auf die Uhrzeit des Aufstehens, des Essens oder von Spa-Behandlungen. Der Gast entscheidet individuell, wann er welchen exklusiven Service in Anspruch nehmen möchte.

REGENERIEREN. All you can Spa: 3,4 oder 5 Spa-Behandlungen am Tag ohne Aufpreis? – Selbstredend und mit höchstem Wellness-Standard! Dazu tägliche Ansana Yoga Kurse, 17 Spa-Behandlungsräume, Saunen, Jacuzzis, Hand- und Fußbehandlungen, die besten Thai Spa-Therapeuten – nicht umsonst wurde das 5-Sterne Hotel schon mit dem „World Luxury Spa Award“ ausgezeichnet! Ein besonderes Erlebnis sind die Behandlungsräume mit Glasfront, von denen aus die Gäste, sogar während der Gesichtspflege, Schlamm- und Körperbehandlungen oder Hydrotherapie, die einzigartige Tierwelt Afrikas beobachten können. Für die Behandlungen werden ausschließlich hauseigene, biologische Produkte verwendet. Darüber hinaus werden aber auch einige Signature-Behandlungen angeboten, die exklusiv für das Karkloof Safari Spa entwickelt wurden.

ENTFLIEHEN. Die 16 Villen des Karkloof Safari Spa befinden sich auf 3.000 Hektar südafrikanischem Land, durch das sich zwei Flüsse schlängeln und welches mit einem 105 Meter hohen Wasserfall glänzen kann. Ein Wohlfühl-Ort für Paare, die es sich in einer der individuell liebevoll gestalteten Villen mit überwältigendem Ausblick gemütlich machen können. Wer hier aufwacht wird schon mal mit einem Blick auf die afrikanischen Tiere direkt vor der eigenen Villa belohnt. Eine abgelegenere Villa sorgt für noch mehr Privatsphäre, während sich Familien auch in einer der vier Familienvillen niederlassen können.

VERWÖHNEN. Die besondere Zeitlosigkeit des Hotels zeigt sich auch im Gourmetbereich, denn der Gast kann die hochwertig, biologische Küche zu jeder Tageszeit genießen. Diese Freiheit wird auch in der Wahl der Gerichte sichtbar. So serviert der Küchenchef auch gerne exklusive vegetarische, vegane und glutenfreie, ebenso wie Kosher oder Halaal Gerichte.

ERKUNDEN. Neben den kulinarischen Highlights und einem Spa-Programm der Extraklasse, begeistert die atemberaubende Natur Afrikas seine Besucher. Da das Gebiet rund um das Karkloof Safari Spa ein löwenfreies Schutzgebiet ist, kann die Tierwelt sogar eigenständig erkundet werden. Für diejenigen, die Zebras, Giraffen und Nashörner lieber aus der Ferne beobachten möchten, steht ein luxuriöser Safari-Wagen mit privatem Guide zur Verfügung. Auch beim Angeln, Picknicken, bei romantischen Spaziergängen zum Wasserfall oder Mountainbike-Touren können die Gäste der 5-Sterne Lodge die Landschaft Südafrikas in vollen Zügen genießen.

ERLEBEN. Das Karkloof Safari Spa ist ein Erlebnis für alle Sinne. Im Outdoor-Pool kann man die Seele baumeln lassen und sich abends, bei einem Drink an der Bar oder vor dem flackerenden Kaminfeuer, entspannen. Auch die wunderschöne Terrasse mit Blick in die Ferne, lädt dazu ein den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen.

Mit 7,67 Mio. Einwohnern ist KwaZulu-Natal die bevölkerungsreichste Provinz und Touristen finden hier eine unglaubliche Vielfalt von Attraktionen, sowohl in kultureller Hinsicht als auch an landschaftlichen Eindrücken. Im Nordwesten liegen die schönsten Nationalparks Südafrikas und bei Pietermaritzburg findet man mit dem Albert-Falls-Stausee einen der vier Stauseen entlang des Umgeni und gleichzeitig einer der größten KwaZulu-Natals. Außerdem erlauben die 400 km langen Küsten am Indischen Ozean ganzjährigen Badebetrieb. Mit dem Karkloof Safari Spa liegt eine besondere Destination inmitten dieser wunderschönen Provinz Südafrikas – ein einmaliger Wohlfühl-Ort für Landschafts- und Wellnessliebhaber. Unberührte Natur soweit das Auge reicht, Giraffen und Zebras hautnah erleben, unzählige Spa-Behandlungen der Extraklasse und high-class Gourmetfreuden zu jeder Tageszeit genießen– das Karkloof Safari Spa kombiniert mit der einzigartigen Umgebung der Ostküste Südafrikas ist eine himmlische Reiseerfahrung!

Mehr Informationen unter: www.karkloofsafarispa.com

(Quelle/Bilder: Lobster Communications)