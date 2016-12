Winterzeit ist Wellnesszeit im Castello di Velona Resort Spa & Winery

Der Winter hält Einzug. Müdigkeit und Erschöpfung machen sich breit und das Immunsystem kommt schnell aus dem Gleichgewicht. Deshalb ist die kälteste Jahreszeit die perfekte Zeit für Ruhe, Entspannung und Pflege von Körper, Geist und Seele. Was eignet sich hierfür besser als ein Wellness und Thermal Paradies in der bezaubernden Landschaft des Val d’Orcia in der Toskana – das Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery.

Das Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery bietet die perfekte Möglichkeit, dem ungemütlichen und kalten Wetter zu entfliehen und Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Das OLI Spa ist eine 1500 m² große Wohlfühloase mit einem Wasser- und Dampfparadies, in das Gäste eintauchen können. Eine Verschmelzung aus Erholung und Wohlbefinden in der atemberaubenden Kulisse des Val d’Orcia. Mit pflegenden und wohltuenden Wellnessanwendungen können Gäste so richtig die Seele baumeln lassen und die leeren Akkus wieder aufladen.

Das Wellness Break Angebot ist ideal um ganz entspannt abzutauchen und aufzutanken. Im Angebot enthalten sind eine Übernachtung im Doppelzimmer, die kostenfreie Nutzung des OLI Spas sowie eine Gesichts- und Körperbehandlung. Ein 3-Gänge Menü rundet den Wellnesstag ab. Das Wellness Break Angebot ist ab 702 Euro für zwei Personen buchbar.

Weitere Informationen zum Angebot unter www.castellodivelona.it

Über das Castello di Velona Resort

Zwischen endlosen Hügelketten im Herzen des UNESCO-Naturreservates Val d´Orcia etwa zwölf Kilometer von Montalcino entfernt, liegt das Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery, ein altes Schloss aus der Renaissance. Das Fünf-Sterne-Resort bietet 46 Zimmer und Suiten. 27 davon befinden sich im historischen Abschnitt des Gebäudes, die restlichen 19 im Spa-Flügel des Schlosses. Die Zimmer im historischen Teil verfügen über prunkvolle Möbel, Gemälde und gemütliche Kamine, wohingegen die Zimmer im Spa-Flügel modern und zeitgenössisch ausgestattet sind. Der Spa- und Wellness-Bereich des Castello di Velona ist mit einer Größe von 1.500 m2 ein Paradies für Erholungssuchende. Sowohl für den Spa-Bereich, als auch für die fünf Pools wird Thermalwasser genutzt, das aus den Quellen eines schlafenden Vulkans stammt. Und auch all jene, die sich für einen edlen Tropfen interessieren, finden im Castello di Velona Resort den perfekten Ort für erlesene Weinproben.

