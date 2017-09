BULAGGI HW 17/18: Handtaschen, Hobo Bags, Brieftaschen

Von englischen Traditionen, ursprünglichen Heidelandschaften, althergebrachten Handwerken und industriellen Formen inspiriert und dabei in Harmonie mit dem bekannten BULAGGI-Stil präsentiert die Marke ihre Herbst-Winter Kollektion 17-18. Mit Einflüssen der angesagten Trends wie üppigen Blumenprints, Nostalgie der 1930er und 1940er Jahre, starken Kontrasten und Reptilstrukturen fügt sich diese Kollektion nahtlos in das Modebild des kommenden Winters. Erstklassiges Material, edle Accessoires und zahlreiche Details lösen bei jeder Tasche das unbeschreibliche Gefühl von Luxus aus.

Die Themen Little Manor, Tender Highlands und Pi Casa mit ihren jeweils ganz eigenen Merkmalen bilden bei dieser sehr ausgewogenen Kollektion die Grundlage.

Little Manor

Im Thema Little Manor dominieren die Farben Schwarz, Dunkelgrün, Kaki, Bordeaux und Signalrot. Das ergibt spannende Kombinationen, hochmodische Taschen und zeitlose Eleganz. Neben der klassischen Schlichtheit lässt dieses Thema auch Platz für Taschen mit einem ganz einzigartigen, von BULAGGI entwickelten Blumenprint, und für Taschen mit einem botanischen Prägedruck.

Tender Highlands

Neben den Farben Grau, Silber, Rosé und Cognac spielen außergewöhnliche Materialien und starke Kontraste im Thema Tender Highlands eine wichtige Rolle. Daher gibt es eine komplette Webpelz-Tasche mit Metallgriffen: ein absoluter Eyecatcher. Aber auch das Look and Feel, das Handwerk erkennen lässt, präsentiert sich in Casual-Taschen, wobei Lasercut und coole Nieten zum Einsatz kommen. In diesem Thema finden sich auch Pailletten, Lack und magische Metallics, mit denen Wasserreflexionen nachempfunden werden.

Pi Casa

Pi Casa ist ein farbenfrohes Thema, das sich in Blautönen, Braun, dunklem Orange, Oker und einem Hauch von Gold präsentiert. Die arrangierte Geradlinigkeit und das eindrucksvolle geometrische Linienspiel ist im Design der Taschen klar zu erkennen. Geradlinigkeit wird mit Reptilstruktur und (Ton in Ton) Colour Blocking kombiniert.

Party Bags

Die Kollektion wird um eine umfassende Palette an Party Bags und Clutches ergänzt, die es in Ausführungen mit Wildleder, Satin, Glitter und Blütenprints gibt. Um Ihrem Look den letzten Schliff zu verleihen, ob casual oder elegant.

Mehr unter www.bulaggi.com

(Quelle/Bilder: BULAGGI & More B.V.)