Chrome Sling Messenger Bag „Kadet“ leuchtet im Dunkeln

Als schlanke, leichte Sling Bag im Messenger Stil für den täglichen Gebrauch konzipiert, ist die Kadet von Chrome trotz ihrer kompakten Dimensionen ein wahres Stauraumwunder. Das Außenmaterial besteht aus wasserabweisendem, hoch abrieb- und reißfestem Nylongewebe in sechs verschiedenen Farbkombinationen.

Echter Hingucker mit Bodyguard-Funktion ist die Variante Kadet Night. Hier treffen stylische Features auf höchste Funktionalität, bieten innovative Reflektor-Panels eine erhöhte Sichtbarkeit und damit mehr Sicherheit auf nächtlichen Streifzügen im urbanen Umfeld. Ihr wandelbares Gesicht offenbart die Bag erst nachts. Tagsüber zeigt sie sich noch in dezentem Schwarz mit grauer Front, im Dunkeln sorgen dann die dort mit dem Nylon verwebten 3M-Panels für eine flächendeckende Reflektion. Zusammen mit den Reflektorstreifen auf den Gurten wird so eine Sichtbarkeit von bis zu 100 Metern erzielt. Diese technische Raffinesse und ihr cooles Styling machen die Kadet Night zu einem idealen Gefährten für alle, die auf dem Weg zu Job, Uni oder Schule zu Fuß, per Bike oder Board tagtäglich auch im Dunklen unterwegs sind.

Chrome hat die Kadet minimalistisch und schnörkellos designt. Alles ohne ersichtlichen Nutzen wurde weggelassen und damit ein verlässliches, leichtes und strapazierfähiges City-Bag geschaffen. Trotz ihres für eine Messenger Bag ungewöhnlich schlanken und flachen Designs bietet die Kadet ein Fassungsvermögen von erstaunlichen neun Litern und damit Platz für alles Wichtige, inklusive leichter Jacke und Tablet. Auf dem durch Riemen komprimierbaren Hauptfach wurde eine per Reißverschluss gesicherte Vordertasche aufgesetzt. Loops an den Seiten bieten zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten und ein gepolstertes U-Lock-Panel auf der Rückseite eine Haltevorrichtung für Bügelschlösser. Der breite, bequem gepolsterte und individuell regulierbare Schultergurt lässt sich mittels des markanten, patentierten Chrome Steckverschlusses blitzschnell schließen und lösen. Mit dem Achselgurt kann die Stabilität zusätzlich erhöht und ein verlässlicher, ergonomisch angepasster Sitz erzielt werden. Ein Feature, das vor allem auch Frauen begeistern dürfte: Die Cross-Body-Bag kann durch wenige Handgriffe in eine lässige Hüfttasche verwandeln werden.

Seit mehr als 20 Jahren ist Chrome mit seiner Taschenkollektion in den USA eine führende Marke im Bereich Urban Bike. Abseits vom Mainstream entwickelt das Szenelabel minimalistische, funktionale, robuste, mit viel Liebe zum Detail designte und lässig aussehende Taschen für mobile Menschen, die in ihrem urbanen Umfeld tagtäglich mit Bike oder Board unterwegs sind. Die einen perfekt passenden, auch bei widrigsten Wetterbedingungen verlässlichen Partner brauchen, der alle Moves mitmacht, viel wegstecken und leicht umgehängt und abgenommen werden kann. Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal von Chrome ist der „Metal Buckle“, der auffällige Sicherheitsgurt-Steckverschluss mit dem prägnanten Greif-Logo und dem integriertem Flaschenöffner.

Kadet auf einen Blick

Material: abriebfestes 1050 den Nylon, YKK Reißverschlüsse

Features: 3 M Reflektor-Front-Panel (nur bei Night Modell), Reflektorstreifen auf den Gurten, gepolsterter und verstellbarer Schultergurt, justierbarer Achselgurt, Haupt- und Frontfach mit Reißverschluss, Loops zur Befestigung von zusätzlichen Accessoires, patentierter Chrome Sicherheitsgurt-Steckverschluss zum schnellen Öffnen und Schließen, Kompressionsriemen

Maße: ca. 20 x 43 x 10 cm

UVP: 80 Euro, Kadet Night 90 Euro

Volumen: 9 Liter

Gewicht: ca. 600 Gramm

Farben: night/black, black, indigo, brick, ranger

Chrome Bags gibt es im ausgewählten Fachhandel und über www.chromeindustries.com

(Quelle/Bilder: W&P PUBLIPRESS GmbH)