Herschel Supply präsentiert die Trail & Reflective Kollektion

Herschel Supply präsentiert zur Holiday 2016 Saison zwei weitere Highlights: die Trail und die Reflective Kollektion. Um jedes Terrain mit Stil zu erobern, verbinden beide Kollektionen multifunktionale Designs mit zeitgenössischer Ästhetik. Die exklusiven Silhouetten der Trail Kollektion sind aus leichten Nylongeweben und in Jeansoptik sowie in Schwarz erhältlich. Neben einer wasserabweisenden Beschichtung und wasserdichten Reißverschlüssen ist jedes Teil mit dem Herschel Supply Trail Logo versehen.

Zu den Funktionsrucksäcken der Kollektion gehören der komplett mit Reißverschlüssen ausgestattete Mammoth sowie der Barlow und Barlow Large mit Clippverschluss. Neben einer Reihe von Aufbewahrungsmöglichkeiten und einem integrierten Regencape sind diese vielseitigen Begleiter mit Micro Mesh-Wasserflaschentaschen, profilierten Schultergurten und verstellbarem Brustband ausgerüstet.

Ideal für den täglichen Gebrauch kann der multifunktionale Britannia Messenger sowohl als Rucksack, als auch als Tragetasche verwendet werden. Die vom Industriedesign inspirierte Gorge Reisetasche eignet sich mit ihrem abnehmbaren Schultergurt und dem Herschel Supply Schuhfach perfekt für unterwegs.

Die Mützen der Holiday Reflective Kollektion bringen mit ihrer reflektierenden Oberfläche Licht ins Dunkle und sorgen für viel Wärme und Komfort. Die Abbott Mütze besitzt einen breiten Umschlag mit Herschel Supply Logo und ist in den vier saisonalen Farboptionen Schwarz, Navy, Grau und Blau erhältlich. Zunächst schlicht und unauffällig, leuchtet das reflektierende Gewebe auf, sobald es einer Lichtquelle ausgesetzt wird. Durch ihr dickes, meliertes Gewebe eignen sich die weichen Winter Essentials perfekt für kühlere Temperaturen.

Die Herschel Supply Trail und die Reflective Kollektion sind ab sofort bei ausgewählten Händlern und unter herschelsupply.com verfügbar.

Über Herschel Supply Co.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts machten sich Peter Alexander Cormack und seine Frau Annie auf die Reise von Wick, Schottland, in die kleine Stadt Herschel, Kanada, dessen Bevölkerung damals gerade einmal 30 Einwohner zählte. Im Jahr 2009 wurde das Label Herschel Supply Co. von den Brüdern Jamie und Lyndon Cormack gegründet. Dabei haben sich die Brüder bei der Namensgebung von der Stadt inspirieren lassen, in der mittlerweile drei Generationen der Familie aufgewachsen sind. Seit Anfang an legt Herschel Supply großen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte in Form von Rucksäcken, Taschen, Reisegepäck und Accessoires.

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)