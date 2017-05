KNOMO London präsentiert die Dalston Kollektion

Die Dalston Kollektion vom britischen Label KNOMO ist inspiriert vom gleichnamigen Londoner Szeneviertel, das für Musik, Events und sein Nachtleben bekannt ist. Der Laptop-Rucksack Berlin, die 2-in-1 Rucksack-Tasche Reykjavic und die Laptoptasche Copenhagen sind für den alltäglichen Gebrauch designt und bringen mit ihrem lässigen Look den Charakter von Dalston auf den Punkt. Die Taschenmodelle bestehen außen aus Polyester und heller Mikrofaser mit Mesh-Fächern im Inneren und sind in klassischem Schwarz und sanftem Rosa erhältlich. Das smarte und leichte Design eignet sich ideal für alle, die viel unterwegs sind.

COPENHAGEN

Die 14’’-Laptoptasche Copenhagen im Shopper-Format zeichnet sich durch ihre schmale Form und ihr geringes Gewicht aus. Griffige Henkel sowie abnehmbare und verstellbare Schultergurte sorgen für optimalen Tragekomfort. Die verschließbare Vordertasche und das offene Steckfach auf der Rückseite bieten zusätzlichen Platz.

REYKJAVIC

Das smarte Design-Konzept der hochformatigen Reykjavic vereint stylische Tote-Tasche, die in der Hand getragen werden kann, mit praktischem Rucksack. In einem stoßfesten 15’’-Fach bleibt der Laptop auch unterwegs sicher und geschützt. Das tiefe Außenfach mit speziellen Reißverschlüssen sorgt für weiteren Stauraum.

BERLIN

Der leichte und elegante Rucksack Berlin vereinfacht den digitalen Lifestyle mit seiner durchdachten Innenaufteilung. Die gepolsterten und verstellbaren Schulterriemen aus Gurtband erlauben dem Träger eine hohe Bewegungsfreiheit. Auch die Außentasche, die mit einem zweiseitigen Reißverschluss versehen ist, sorgt dank praktischer Innenfächer für Ordnung.

About KNOMO

KNOMO steht für KNOWLEDGE und MOBILITY. Diese beiden Begriffe sind bezeichnend für eine Generation, die sich flexibler und grenzenloser in der Berufswelt bewegt als je zuvor: Nine-to-five Jobs gehören bereits der Vergangenheit an und die beste Art zu arbeiten ist seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen. Egal ob von Zuhause, einem Co-Working-Space oder von unterwegs: Die Taschen und Accessoires des britischen Labels helfen den Alltag zu organisieren und vereinfachen das Reisen. KNOMO gibt seinen Trägern die Freiheit ihr digitales Leben zu vereinfachen.

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)