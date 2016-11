Luxus zum Fest: Italienische Lederhandwerkskunst von Tosso’s

Edle, von Hand gefertigte Ledertaschen sind unter dem Weihnachtsbaum nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern ein Geschenk fürs Leben. Manufakturen in der italienischen Toskana stehen seit jeher für Handwerkskunst auf höchstem Niveau in Kombination mit zeitlosem Stil und Raffinesse. Tosso’s, der Onlineshop für hochwertige Ledertaschen aus italienischer Handarbeit, bietet für das kommende Fest die edelsten Modelle an und verbreitet Luxus unterm Weihnachtsbaum und sorgt so für strahlende Gesichter.

Taschen von Tosso’s sprechen die Sinne an

Seit Jahrhunderten vererben die traditionellen Sattlereien in der Toskana ihr Wissen um die Herstellung der weltbesten Taschen von Generation zu Generation. Von der rein pflanzlichen Gerbung bis hin zum Design der Taschen verstehen es die Italiener, stilvolle Begleiter zu kreieren, die nie aus der Mode kommen und dennoch wahre Eyecatcher sind. Aus diesem Grund arbeitet Tosso’s seit Beginn an mit einer familienbetriebenen Manufaktur in Florenz zusammen, die über größte Anerkennung und Können in ihrem Handwerk verfügt. Dies spiegelt sich nicht zuletzt darin wieder, dass die Sattlerei auch für namhafte Luxusmarken produziert.

Für Tosso’s produziert die italienische Manufaktur Reisetaschen, Aktentaschen und Umhängetaschen in klassischen Modellen wie Doktortaschen, Weekender, Duffle Bags & Co., die dennoch zeitgemäß und modern wirken. Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich insbesondere in den Details, wie den aufwändigen Schließen, Reißverschlüssen, Rollen und Gurten. Taschen von Tosso’s sind Geschenke fürs Leben: In althergebrachten Verfahren werden die Taschen aus feinstem italienischen Kalbsleder und edlen Futterstoffen hergestellt. Jedes Stück ist ein handwerkliches Original, das mit markanten Beschlägen und liebevollen, filigranen Details überzeugt.

Luxus zum erschwinglichen Preis

Durch sein spezielles Geschäftsmodell kann Tosso’s Luxustaschen zu einem deutlich niedrigeren Preis als andere Marken anbieten. Das Unternehmen verzichtet auf Zwischenhändler sowie auf kostspielige Marketingmaßnahmen, die den Preis im traditionellen Luxussegment in die Höhe treiben; es investiert ausschließlich in die Qualität der Kollektion. So erhalten Kunden einzigartig hochwertige Modelle, die bis zu 50 Prozent günstiger als vergleichbare Produkte sind.

„Höchste Qualität zu einem erschwinglichen Preis ist unsere Maxime, die unsere Modelle gerade zum Weihnachtsfest zu einem Geschenk fürs ganze Leben machen. Wir bieten die Qualität von früher für die Schnelllebigkeit von heute. Unsere Kunden werden feststellen, dass die Taschen mit der Zeit und steigender Beanspruchung sogar immer schöner werden. Die Patina zahlloser Reisen und Erlebnisse machen sie zu einem individuellen Begleiter“, erklärt Johannes de Waal, Geschäftsführer von Tosso’s.

Weitere Informationen zu Tosso’s hier: www.tossos.de



Über Tosso’s:

(Quelle/Bilder: De Waal Works GmbH & Co. KG)