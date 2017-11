Moshi – iPhone X Cases Vitros und StealthCover

Wer demnächst das neue, revolutionäre iPhone X sein Eigen nennt, wird es schützen und behüten und die nützlichen neuen Funktionen dabei nicht einbüßen wollen. Moshi präsentiert mit dem iPhone-Case Vitros und dem StealthCover zwei Hüllen, die das iPhone X nicht nur vor Schaden bewahren, sondern die auch mit besonderen Fähigkeiten und einem modernen Design aufwarten.

Moshis Vitros-Hülle ist nicht nur für Puristen und Freunde des Apple-Stils geeignet. Das ultra-dünne, transparente Case verbirgt von Apples Design so wenig wie möglich, schützt das iPhone X dafür umfangreich. Der Sturzschutz erfüllt selbst militärische Anforderungen, was an der Verwendung von extrem haltbarem Polymer liegt, einem Material, das sich gegen Abnutzung, Wärme und Verbiegungen in besonderem Maße immun zeigt.

Vor allem aber benötigt der Besitzer einer Vitros-Hülle weder ein Kabel zum Aufladen, noch muss er zur Stromversorgung das Smartphone aus der Hülle holen. Vitros ist voll kompatibel mit der neuen schnurlosen Aufladung, die das iPhone X bietet. Moshis Cases werden während der Produktion komplett in die markanten Farben Jetsilber, Karminrot, Orchideenrosa oder Rabenschwarz getaucht, um anschließend per Laser von der überschüssigen Farbe befreit zu werden. Dieser aufwändige Prozess stellt sicher, dass die Farbpracht weitaus länger hält als bei herkömmlichen Hüllen.

Nicht minder elegant ist Moshis StealthCover, ein 360-Grad-Rundumschutz im Folio-Design, der dem iPhone eine besonders edle Note verleiht. Die Oberseitenabdeckung ist fast vollständig transparent und durch einen Magnetverschluss gesichert, um den Touchscreen bestmöglich vor Kratzern und Stürzen zu schützen. Neben dem ästhetisch anspruchsvollen Rahmen glänzt das StealthCover sprichwörtlich mit einer gläsernen Front, die das iPhone in jeder Situation schillern lässt.

Mit dem StealthCover bleibt das iPhone X auch dann geschützt, wenn man die Uhrzeit oder Benachrichtigungen liest. Selbstverständlich muss auch hier niemand das iPhone aus dem Case nehmen, um das Gerät zu laden, es unterstützt die kabellose Stromzufuhr genau wie die Vitros-Hülle. Der geschmackvolle Gesamteindruck wird durch die zwei Farbvarianten Champagner Pink und Titangrau noch verstärkt.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Hüllen sind ab sofort für 24,95 Euro (Vitros) und 39,95 Euro (StealthCover) erhältlich und können im Moshi-Online-Shop unter www.moshi.com/de/ geordert werden.

Über Moshi

Moshi wurde im Silicon Valley im Jahr 2005 von einer Gruppe von kreativen und passionierten Forschern, Ingenieuren und Apple-Fans gegründet. Ihre gemeinsame Vision einer ganz eigenen Kombination von Technologie und künstlerischem Know-how brachte das Team mit dem Ziel zusammen, gutes Design in die Welt der Elektronik zu bringen. Die Gründer von Moshi glauben, dass Technologie sich nahtlos in Leben und persönlichen Stil einpassen sollte. Das Unternehmen unterhält Büros in San Francisco, Taipei und Shanghai und verkauft seine Produkte weltweit.

