MADLY IN LOVE – neue Schmuckkollektion von STENZHORN

Waren Sie jemals verrückt vor Liebe? Haben Sie sich jemals gefragt, wie es dazu kam? War es die Magie der Augen? War es die Stimme, das Lächeln? War es vielleicht ein Tropfen vom sogenannten Liebestrank?

Mit der neuen CUPIDS POTION COLLECTION erzählen die Designer von Stenzhorn eine Geschichte über die Magie der romantischen Liebe. Die Idee zur CUPIDS POTION COLLECTION entstand in Anlehnung an William Shakespeares „Sommernachtstraum“. Inspiriert von der Komödie, in der Oberon Puck beauftragt die Blume Wilde Stiefmütterchen zu beschaffen, die einst von Amors Pfeil getroffen wurde. Ihr Saft soll eine Liebesraserei bewirken. Wenn man ihn auf das Augenlid eines Schlafenden träufelt, verliebt sich der Betreffende beim Erwachen in die nächste Person, die er sieht. Der Liebestrank ist Symbol für Leidenschaft, Verlangen und Liebe.

Mit der CUPIDS POTION COLLECTION präsentiert das deutsche Familienunternehmen Stenzhorn eine elegante Schmucklinie, voller Romantik und Liebe. Die neue Schmuckkollektion vereint modische Elemente mit Romantik und Weiblichkeit in Form von prachtvollen Edelsteinen wie Diamanten, Rubinen und Saphiren.

Die Schmuckstücke von Stenzhorn werden mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Verarbeitung von Hand gefertigt. Sie sind u.a. in Europa, Asien, im Mittleren Osten und den USA erhältlich. Preise: ab € 1.479,-

STENZHORN

Die Schmuckmanufaktur STENZHORN wurde im Jahre 1979 von den Gebrüdern Stenzhorn in Deutschland gegründet. STENZHORN ist ein international agierendes Familienunternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Schmuckbranche. Der Schmuck wird mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Verarbeitung von Hand gefertigt. Derzeit besteht das Sortiment aus fünf verschiedenen Kollektionen: WILDLIFE, COMPOSA, 2ndSkin und CLASSICS. Die Schmuckstücke von STENZHORN sind u.a. in Europa, Asien, im Mittleren Osten und den USA erhältlich.

Mehr unter: www.stenzhorn.com

(Quelle/Bilder: Voss Communications)