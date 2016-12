Einzigartige Geschichten und Reisen durch die Zeit: Glenmorangie veröffentlicht den ersten Vintage seiner neuen Bond House No. 1 Kollektion. Jede der künftig jährlich erscheinenden Abfüllungen wird die Besonderheit eines Jahres widerspiegeln. Der Glenmorangie Grand Vintage Malt 1990 entstand in einem Jahr, das wetterbedingt eine der herausforderndsten Gersten-Ernten der letzten Jahrzehnte innehatte.

Die Bond House No. 1 Kollektion ist nach dem größten, ehemaligen Glenmorangie Warehouse benannt. Errichtet im 19. Jahrhundert, war das Lagerhaus Nummer Eins über Generationen hinweg Heimstätte für die Fassreifung feinster Single Malts. Doch im Jahr 1990 veränderte sich dieser Ort: Glenmorangie begegnete der steigenden Nachfrage mit der Verdoppelung der Brennkapazitäten durch den Bau neuer Brennblasen. Sie sind nach wie vor die höchsten in Schottland seit 1843. Das vorhandene Brennhaus hatte keine Möglichkeit der Erweiterung. Deshalb verwandelte sich das Warehouse No. 1 in ein wunderschönes Brennereigebäude, das häufig auch als „Glenmorangie Hochland-Kathedrale“ bezeichnet wird.

Der Grand Vintage Malt 1990 steht für ein Jahr des Wandels in der Destillerie. Gleichzeitig ist das Jahr 1990, neben der deutschen Wiedervereinigung, auch aus einem anderen Grund denkwürdig: Die geerntete Gerste erwies sich als sehr herausfordernd zur Whiskyherstellung. Die Weiterverarbeitung in Schottlands Destillerien gelang nur unter erschwerten Bedingungen und lediglich ein kleines Volumen an Spirituosen wurde insgesamt destilliert. Trotz dieser Schwierigkeiten und sehr zur Überraschung der Brennmeister bewies der Glenmorangie New Make seine überragende Qualität. Ein Vierteljahrhundert in ehemaligen Bourbon-Fässern und zu einem kleinen Teil in ehemaligen Sherry-Fässern gereift und gepflegt, ist das Ergebnis ein delikater Glenmorangie Grand Vintage Malt 1990. Mit floralem, fruchtigem Ausdruck und einem hohen Maß an Raffinesse und Resonanz überzeugt dieser überragende Single Malt.

Dr. Bill Lumsden, Director of Distilling, Whisky Creation & Whisky Stocks: „Die Bond House No. 1 Kollektion gibt Whiskykennern die außerordentliche Möglichkeit, die Veränderung von Geschmacksnuancen über einzelne Jahrzehnte hinweg zu entdecken. Ich freue mich, mit dem Glenmorangie Grand Vintage Malt 1990 den ersten Jahrgangswhisky dieser neuen Kollektion vorstellen zu können. Aus einer schwierigen Gerstenernte entstand ein so auserlesenes Destillat. Die anschließende Reifung über ein Vierteljahrhundert mit Glenmorangies besonderem Fassmanagement führte zu dieser kostbaren Abfüllung: Aromen von Heidekrauthonig, Mandarine und kandierten Früchten, die in Geschmacksnuancen von Orangensirup, Vanille, Kräutern, Bratäpfeln und braunen Zucker übergehen.“

Verkostungsnotiz

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1990 ist mit 43 Volumenprozent Alkohol abgefüllt

Farbe: Ein dunkler Goldton

An der Nase: Ein wahres Füllhorn an vollmundigen, floralen und fruchtigen Aromen: Heidehonig, Geißblatt und Freesie mischen sich mit Orangenblüten, kandierten Früchten, Mandarinen, Birnen und Äpfeln. Dieses komplexe Bouquet wird durch eine kräftige, unverwechselbare Bienenwachsnote ergänzt.

Auf der Zunge: Seidig, cremig, mundfüllend, herrlich mild und sanft. Saftige, süße Aromen von Orangensirup, Karamellgebäck, Honig, Vanille und einige pikante Kopfnoten von Stachelbeere und Menthol.

Im Nachhall: Das fruchtige Aroma besteht fort mit Noten von gebackenen Äpfeln und Birnen, braunem Zucker, Malzbonbons, einem Hauch Gewürznelken und Eichentannin im Ende.

Der Glenmorangie Grand Malt Vintage 1990 ist in einer edlen Holz- und Kupferbox ab sofort für 550€ (UVP) im ausgewählten Fachhandel und seit dem 16.12.2016 unter GlenmorangieShop.de erhältlich.

