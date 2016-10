20 Jahre Pioneer DJ alpha – Das große Jubiläum

Am 29.10.2016 feiert die Pioneer DJ alpha in der Sport- & Kongresshalle Schwerin ihr 20-jähriges Jubiläum. Veranstalter media consult Eventmanagement, Mike Hasemann und Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern, bieten in diesem Jahr eine musikalische Zeitreise aus den letzten 20 Jahren aller Genre der elektronischen Musik an. Über 50 nationale und internationale DJs und Live Acts feiern gemeinsam Norddeutschlands größtes Indoorevent auf fünf Areas.

13 Stunden elektronische Musik mit allen Stilarten, ob nun moderner EDM-, House- und Deephouse-Sound oder Oldschool, Trance, Hardstyle, Hardcore, Hands Up-Tunes oder auch Goa Sounds. Die erste „alpha“ hatte ihre Geburtsstunde in der Ziegelei Groß Weeden, von 1996 bis 1999 erlebten viele tausende Raver dort ihre ersten Techno Idole. Im Jahr 2000 wurde ein kleiner Zwischenstopp in Lübeck eingelegt, wo zum ersten Mal in zwei großen Hallen gefeiert wurde, bis es weiter nach Schwerin ging, der Ort, an dem seit 2001 die „alpha“ erfolgreich gefeiert wird.

Der Veranstalter ist stolz, dass einige DJs der ersten Stunde von 1996 dabei sein werden, wie z.B. Charly Lownoise & Menthal Theo und Stefan Grünwald. In der Mainhall begrüßen sie etliche DJs, die nun mehrfach bei vielen „alpha“ Events zu Gast waren: ATB, der immer noch zu den international erfolgreichsten DJs der Welt gehört. Wer kennt nicht das internationale Techno-Urgestein der Loveparade und Mr. Mayday Maxmiliam Lenz aka „Westbam“? Die absolut harten Hardcore-Raver „Charly Lownoise & Menthal Theo“ werden natürlich mit einem speziellen 96`er DJ Set anreisen. „For you“ war der Nr.1 Hit der legendären „The Disco Boys“, die nicht fehlen dürfen. Die EDM Fans dürfen sich auf Deutschlands beliebtestes Duo, die „Ostblockschlampen“ freuen. Die House Rockerz, mit ihrem Saxophonisten Chris Sax, starteten ihre große Karriere bei der „alpha“ vor über zehn Jahren und werden natürlich auch dieses Jahr vor Ort sein. Gespannt darf man auch auf die „Alpha Allstars“ sein, die mit acht DJs über zwei Stunden die Bühne zum Beben bringen werden. In der Hardbass Area – hosted by Alarmstufe Rot erwartet die Gäste Special D. und DJ Dean, sowie das aus Norwegen angereiste DJ Duo Da Tweekaz. Im Gepäck haben diese Hardtrance /Hardstyle- und Hardcoresounds vom Feinsten.

In der Classic Area – präsentiert von classic-dj.com by dancefield – sind fast alle wahren Legenden aus den letzten 20 Jahren am Start: Boris Dlugosch, Marusha, Talla 2XLC, Kai Tracid sowie DJ Quicksilver, Markus Gardeweg, Mellow Trax, Jay Frog uvm.

GOA Sounds dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Team von word wide tribe aus Hamburg/Schwerin sorgt für alle Goa-Fans für das richtige Ambiente. Die Area wird in diesem Jahr nochmals vergrößert. Nachwuchs DJs können sich am Pioneer DJ Stand wieder ausprobieren und sich mit den neusten Pioneer DJ Produkten schulen lassen.

Einlass ab 19.00 Uhr. Bühnenshow Mainhall 22.00 Uhr. Schon beim Einlass werden euch bei einer Zeitreise durch die letzten 20 Jahre bis 22.00 Uhr diverse Getränkespecials & Aktionen geboten. Der Run auf die Tickets wird sehr groß sein, deshalb empfiehlt der Veranstalter den Vorverkauf zu nutzen, da die beiden letzten „alphas“ restlos ausverkauft waren!

Tickets ab sofort verfügbar:

Original Tickets ab 30,00 € zzgl. VVK Gebühr nur bei DUNE im Schlosspark Center in Schwerin. Onlinetickets, sowie VIP Tickets und weitere Informationen findet man unter www.pioneer-alpha.de.

(Quelle/Bilder: media consult)