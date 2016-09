YouCam Makeup & Glamour USA New York Fashion Week Looks

YouCam Makeup (Perfect Corp.) und Glamour (Condé Nast Verlag) freuen sich, ihre von der New York Fashion Week 2016 inspirierte Look-Kollektion vorstellen zu dürfen. Weltweit haben Beauty-Fans nun die Möglichkeit, ein Stück Fashion Week hautnah zu erleben und die an die Runway-Looks angelehnten Make-up-Styles virtuell auszuprobieren. Wie immer funktionieren die virtuellen Make-up-Looks, die digital auf das Gesicht projiziert werden, mit Perfect Corps Argumented Reality-Technologie sowie preisgekrönter Gesichtserkennungstechnologie, die eine erstaunlich realistische und gestochen scharfe Darstellung der Make-up-Looks ermöglichen.

Die insgesamt sieben Make-up-Looks basieren auf die Frühjahr- und Sommertrends 2017 und wurden in Zusammenarbeit mit den Beauty-Readakteuren und Make-up-Artists von Glamour USA sowie Designern und Hauptakteuren entworfen, die an der diesjährigen New York Fashion Week mitwirken. YouCam Makeup wird vom 8. bis zum 14. September täglich einen neuen Runway-Look launchen, der zeitgleich mit dem Erscheinen des jeweiligen Original-Looks auf dem Laufsteg der New York Fashion Week erhältlich ist.

„Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, mit Glamour USA zusammenzuarbeiten und unserer Beauty-Community wieder eine Reihe von Fashion Week-Looks vorstellen zu dürfen,” so Alice H. Chang, CEO von Perfect Corp. „Die von den Glamour-Experten ausgewählten Looks, kombiniert mit unserer preisgekrönten Technologie, ermöglichen den Anwenderinnen ein einzigartiges diditales Beauty-Erlebnis in Echtzeit.“

„Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Wegen, Glamour-Lesern neue Themen und aktuelle Trends vorzustellen. Das Interesse der Glamour-Zielgruppe für alles rund um Kosmetik und Make-up ist groß und mit den digitalen Runway-Looks bietet die Kooperation mit YouCam Makeup Beauty-Begeisterten eine neue Möglichkeit, Make-up zu erleben,” erklärt Annie Fox, Senior Executive Digital Director von Glamour.

YouCam Makeup und Glamour laden zu einem Gewinnspiel ein, in dem die Nutzer dazu aufgerufen werden, sich von ihrer besten Supermodel-Seite zu zeigen. Dazu müssen die Teilnehmer ein Selfie machen, einen der Fashion Week-Looks anwenden und das Foto im Beauty Circle unter der Verwendung des Hashtags #SelfieRunway teilen. Mit etwas Glück haben die Nutzer die Chance, eines der vier Douglas-Gutscheine im Wert von je 30 Euro zu gewinnen.

Verfügbarkeit

Die Fashion Week-Looks gibt es in YouCam Makeup, das kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann. Die Fashion Week-Bilderrahmen finden Nutzer in YouCam Perfect, das im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, fünf neue witzige Fashion-Filter, die YouCam Fun, die neueste App von Perfect Corp. bietet und ebenfalls im App Store und bei Google Play erhältlich ist, auszuprobieren.

Über Perfect Corp.

Perfect Corporation widmet sich mit einer einzigartigen mobilen Plattform den Themen rund um Schönheit sowie Mode und ist stets darum bemüht, den Bedürfnissen von Fashion- und Beauty-Fans gerecht zu werden. Mit ihren weltweit erfolgreichen Beauty-Apps für virtuelle Kosmetikanwendungen und zur Bearbeitung sowie Verbesserung von Selfies zielt Perfect Corp. darauf ab, bei der Interaktion zwischen Kosmetikunternehmen, Konsumenten und Kosmetikprodukten mitzuwirken.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)