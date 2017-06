L’Oréal Professionnel präsentiert Serie Expert INFORCER – für strapaziertes, brüchiges Haar!

Glamouröses Volumen, sanfte Beachwellen oder aber eine glänzende, glatte Haarstruktur: Um langes und auch kurzes Haar perfekt und langanhaltend zu stylen, braucht man nicht nur Geduld, sondern auch Styling-Tools wie Föhn, Rundbürste, Lockenstab, Glätteisen und Co. Die regelmäßige Hitzeeinwirkung schädigt jedoch die Haarstruktur und lässt das Haar schnell matt, glanz- und kraftlos erscheinen. Traumhaft frisiertes Haar geht daher mit einer der größten Sorgen einher: Haarbruch! Mit der neuen SERIEEXPERT INFORCER präsentiert L’Oréal Professionnel jetzt die Pflegesensation für strapaziertes Haar. Die erste substanz-aufbauende Haarpflege macht die Haarfaser von Tag zu Tag resistenter und ist ab Ende Juni 2017 exklusiv in L’Oréal Professionnel Salons erhältlich!

TAYLOR HILL ist das Gesicht der neuen Pflegeserie SERIEEXPERT INFORCER

Mit ihren jungen 19 Jahren ist Taylor Hill eines der derzeit angesagtesten Fashion Models und Social Media Influencer. Der Star der letzten Victoria’s Secret Show zählt mehr als 6,8 Millionen Instagram-Follower und arbeitete bereits mit namhaften Fashion-Labels. Zudem lief sie auf der Fashion Week für Kult-Designer wie Elie Saab, Giorgio Armani und Dolce & Gabbana. Ihre Traumfigur öffnete ihr die Türen zum exklusiven und sehr selektiven Victoria’s Angels Club.

Taylor Hill ist überzeugt von SERIEEXPERT INFORCER

„Nach dem salonexklusiven Treatment mit SERIEEXPERT INFORCER fühlt sich mein Haar sofort deutlich gesünder und gestärkt an! Mein Haar wird sehr oft gestylt, wieder umgestylt und geföhnt, so dass ich das Gefühl habe, es ist brüchig und nicht in Form. SERIEEXPERT INFORCER ist die perfekte Lösung! Das Ritual startet mit dem POWERMIX Booster INFORCER, den der Haarstylist direkt vor den Augen mischt. Das Resultat ist unglaublich! SERIEEXPERT INFORCER ist reich an Biotin und Vitaminen, das Beste, um das Haar kraftvoll und gesund zu erhalten. Jedes Top-Model weiß das, diese Linie ist einfach perfekt! Ich verlasse das Haus auch nie ohne mein INFORCER BRUSH PROOF. Ich verwende es vor dem Bürsten, um mein Haar zu entwirren. Oder wenn ich morgens aufstehe, nach dem Shooting oder abends vor dem Schlafengehen! Es ist super einfach anzuwenden und effizient! Ich achte immer darauf, dass ich es zu einem Shooting mitbringe!“

Der neue Experte SERIEEXPERT INFORCER – Die Lösung gegen Haarbruch!

Die neue Pflegeinnovation SERIEEXPERT INFORCER ist die erste substanz-aufbauende Haarpflege, die dank präzise dosiertem Vitamin B6 und Biotin das Haar widerstandsfähiger und kräftiger macht. Die Haarfaser wird Tag für Tag resistenter! Der neue Experte für brüchiges Haar umfasst vier Produkte: Das stärkende SERIEEXPERT INFORCER Shampoo, den SERIEEXPERT INFORCER Conditioner, die SERIE EXPERT INFORCER Maske und das Starprodukt: das neue SERIEEXPERT INFORCER BRUSH PROOF. Das entwirrende Spray mit Anti-Haarbruch Wirkung ist ideal für beanspruchtes Haar! Die innovative Leave-in Pflege stärkt das Haar bereits beim Bürsten und vereinfacht sofort die Kämmbarkeit!

Die Pflege-Heroes von SERIEEXPERT INFORCER versprechen nicht nur maßgeschneiderte Pflege für brüchiges Haar, sondern überzeugen auch durch eine neue, umweltfreundliche Verpackung. Denn die geänderten Füllmengen von je plus 50 ml sparen 41 Tonnen Plastik im Jahr!

SERIEEXPERT INFORCER Shampoo: 300 ml, VK ca. 15,90 €

SERIEEXPERT INFORCER Conditioner: 200 ml, VK ca. 21,90 €

SERIEEXPERT INFORCER Maske: 250 ml, VK ca. 24,90 €

SERIEEXPERT INFORCER Brush Proof: 60 ml, VK ca. 23,50 €

Das neue SERIEEXPERT INFORCER ist ab Ende Juni 2017 exklusiv in L’Oréal Professionnel-Salons erhältlich. Weitere Informationen und Salonfinder unter www.loreal-professionnel.de.

(Quelle/Bilder: L´Oréal Professionnel)