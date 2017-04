Enthaarungsstreifen und neue Linie BROW von andmetics

Gepflegt, natürlich und schön geformt – so sollten Augenbrauen aussehen. Leichter gesagt als getan! Alle die ihre Augenbrauen in Form bringen kennen es: Jedes Haar schmerzt und das Zupfen nimmt so einiges an Zeit in Anspruch. Aber nicht nur das – ein Haar zuviel gezupft und schon ist die perfekte Form dahin. Und am Ende bleiben sie dennoch übrig: die lästigen feinen hellen Härchen.

andmetics bietet die Lösung: Spätestens nach dem ersten Mal rascher fast schmerzloser Augenbrauen Enthaarung mit den patentierten andmetics Augenbrauen Enthaarungsstreifen für perfekt geformte Augenbrauen gehört die Prozedur mit der Pinzette der Vergangenheit an. Gleichzeitig können die Stripes als Färbeschablone verwendet werden und bieten somit einen einzigartigen Zusatznutzen! Andmetics Erfinderin Andrea Lehner aus Oberösterreich ist neben ihrer mehr als 20jährigen Tätigkeit als leitende Visagistin für große TV Shows im österreichischen Fernsehen, professionelle Maskenbildnerin und ausgewiesene Schönheitsexpertin. Durch ihre umfassende Kompetenz reicht ihr Einsatzgebiet von Styling-Beratung auf allerhöchstem Niveau bis hin zum Engagement für österreichische und auch internationale Filmproduktionen. Stars wie Christopher Lambert, Anja Kruse, Elina Garanca oder Wolfgang Fierek überlassen Andrea Lehner ihr Styling. Der unvergessliche Patrick Swayze zählte ebenfalls zu ihren Kunden, wie auch eine Vielzahl weiterer namhafter Persönlichkeiten und Berühmtheiten. Schon immer beschäftigte sich Andrea Lehner mit den kleinen Geheimnissen und wertvollen Tipps um Menschen schöner und attraktiver zu machen. Bei ihrer Arbeit an Filmsets setzt sie auf effiziente, schnelle Beauty Tricks. Es war nur eine Frage der Zeit bis Andrea Lehner dabei zur Erfinderin wurde. Sie legte die Pinzette zur Seite und beschloss „Augenbrauen zupfen war gestern“ – Andrea Lehner erfand individuelle Enthaarungsstreifen für Augenbrauen, welche mit kurzem, einmaligen Ziepen die perfekte Form der Augenbrauen zaubern und dabei alle lästigen Härchen entfernen – und das in nur 2 Minuten. „Wir entwickeln und vertreiben Beauty & Health Produkte, die schnell, praktisch und zeitsparend sind und dadurch alle Menschen tagtäglich unterstützen.“ so Andrea Lehners Geschäftspartnerin Mag. Margot Helm. „Wir glauben daran, dass ein Produkt nur dann perfekt sein kann, wenn dieses von einem Experten entwickelt wurde. Die Lösungen für Probleme entstehen bei andmetics bei der täglichen Anwendung durch mich bei meinen Kunden und nicht im Labor.“ Mag. Margot Helm fasst die Pläne zusammen: „Seit 2015 sind andmetics Augenbrauen Enthaarungsstreifen bei führenden Friseur Einzel- und Großhändlern, bei ausgewählten Parfümerien und trendigen Beauty Online Shops in Europa erhältlich. Nachdem wir die Entwicklung zum internationalen Patent angemeldet haben, ist es unser Ziel eine weltweite Marke aufzubauen. Menschen auf der ganzen Welt werden Produkte von andmetics lieben, da sie einen eindeutigen Vorteil bringen: Zeitersparnis.“ Weiters fügt Andrea Lehner begeistert hinzu: „andmetics Augenbrauen Enthaarungsstreifen sind erst der Anfang. Wir haben noch viel vor. Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf weitere einzigartige Produkte freuen.“ Enthaarungsprodukte Das Produkt andmetics Enthaarungsstreifen für perfekt geformte Augenbrauen Augenbrauen sind die Seele des Gesichtes, der Rahmen des Bildes. Richtig in Form gebracht verleihen sie dem Gesicht Kontur und können einen Liftingeffekt bewirken. andmetics Augenbrauen Enthaarungsstreifen sind ergonomisch geformt, einfach und effizient in der Anwendung, bedeutend schneller als das Zupfen. Sie zaubern mit kurzem einmaligem Ziepen die perfekte Form der Augenbraue: nämlich die natürliche 2/3 ansteigend und 1/3 abfallende Form. Sie entfernen alle lästigen dunklen und auch hellen Härchen– und das in nur 2 Minuten. Mit andmetics Augenbrauen Enthaarungsstreifen werden die Haare bis zur Haarwurzel entfernt und wachsen erst bis zu 4 Wochen später seidenweich nach. Die Anwendung ist für jedermann zu Hause einfach und rasch durchführbar, und dies in nur 2 Minuten:

Die Strips trennen. Die Strips positionieren und fest andrücken. Positionierungshilfen sind in Form von Punkten auf den Strips angebracht. Die Strips rasch von außen nach innen abziehen. Etwaige Wachsrückstände mit dem beigelegten Pflege Öltuch entfernen.

Dekorative Kosmetik-Linie andmetics BROW Powder Trio Das DREAM TRIO! 3 Farben für alle Hauttypen. Ein Puder Trio, welches keine Wünsche offen lässt. 3 Farben für alle Hauttypen, alleine oder gemischt aufgetragen, bringt der Anwender seine Augenbrauen perfekt in Form und verleiht ihnen Ausdruck und Stärke. Jede Packung beinhaltet die Farben hell, mittel- und dunkelbraun. Das besondere an andmetics: keine der Farben bringt einen unerwünschten Rotstich auf die Augenbraue. Aus diesem Grund sind die andmetics Farbrichtungen alle mit einem leicht oliven Ton hinterlegt. Weiters erhält der Kunde einen praktischen Mini Applikator mitgeliefert. Auf der einen Seite besteht der Applikator aus einem Bürschen mit welchem der Anwender seine Augenbrauen perfekt in Form bringen kann. Auf der anderen Seite ist der Applikator mit einem Pinsel zum leichten Auftragen des Puders ausgestattet. Inhalt: 3 Farben olive / taupe / dark brown, 1 Applicator DUO andmetics BROW Highlighter Ein Multi-Tasking Talent, der sowohl als BROW aber auch als Face Highlighter, Concealer, EYE Shadow Primer oder aber auch als Lip Liner Aufheller verwendet werden kann. Der Kunde verwendet unseren andmetics Brow Highlighter um seine Haut abzudecken, seine Farbe perfekt in Szene zu setzen, aber vor allem unterhalb der Augenbraue um seine Augen optisch zu öffnen. Inhalt: 1 Pencil, weiß andmetics BROW Mascara Eine lang anhaltende BROW Mascara, die die Augenbrauen des Kunden färbt, auffüllt und perfekt in Form bringt. Unsere andmetics BROW Mascara intensiviert, definiert, fixiert und gibt den BROWS des Anwenders Volumen – und dies alles nur mit einem Produkt. Das Produkt kann entweder alleine oder als Finish zu unserem BROW Powder verwendet werden. Erhältlich in 2 Farben: BROW Mascara light brown für helle Hauttypen, BROW Mascara dark brown für dunkle Hauttypen. Inhalt: 4 ml andmetics BROW Brush Duo Ein Must Have für jeden BROWholic und das wichtigste Tool von andmetics, wenn der Kunde seine Augenbrauen Produkte präzise auftragen möchte. Das perfekte doppelseitige DUO: Eine Seite der andmetics BROW Brush ist mit einem Bürstchen ausgestattet, mit welchem der Kunde seine Augenbrauen oder Wimpern perfekt in Form bringen kann. Verwendet man den Pinsel, der die andere Seite der andmetics BROW Brush bildet, um seine Augenbrauen Produkte ganz einfach und präzise auf seine Augenbraue aufzutragen. Ein Pinsel ist besonders dazu geeignet, die Augenbrauen mit BROW Puder nachzuzeichnen. Dies sieht wesentlich natürlicher aus, als mit einem Stift. Der Pinsel ist aus qualitativ hochwertigem Synthetic-Haar. Inhalt: 1 DUO BRUSH Enthaarungsprodukte *UVP andmetics Augenbrauen Enthaarungsstreifen 14,90 Euro* andmetics Oberlippen Enthaarungsstreifen 14,90 Euro* andmetics Ohren Enthaarungsstreifen 14,90 Euro* andmetics Zehen Enthaarungsstreifen 14,90 Euro* Dekorative Kosmetik-Linie andmetics BROW Powder Trio 19,90 Euro* andmetics BROW Highlighter 14,90 Euro* andmetics BROW Mascara 14,90 Euro* andmetics BROW Brush Duo 9,90 Euro* Vorher/Nachher Bilder, ein Anwendungsvideo und alle Produktinformationen sind auf unserer Homepage www.andmetics.com ersichtlich.



(Quelle/Bilder: andmetics GmbH)