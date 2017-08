Gents Garage: Männerpflege mit Autowerkstatt-Feeling in München

Mit Gents Garage geht das zweite Nagelstudio in München auf den Markt, das Maniküre und Pediküre speziell für Männer anbietet. Im Szeneviertel Glockenbach, in der Holzstraße 17 eröffnete die Gents Garage am 17. Juli zum ersten Mal seine Tore zur Service-Station für gepflegte Männer. Neben einem einzigartigen Service und professioneller Hand- und Fußpflege, erregt vor

allem das außergewöhnliche Design des Ladens hohe Aufmerksamkeit und lässt Männerherzen höherschlagen, denn sobald „mann“ die Ladenfläche betritt, findet er sich inmitten des Ambientes einer authentischen Autowerkstatt wieder.

Mit viel Liebe zum Detail haben die Gründer von Gents Garage, Markenspezialistin Katharina Heike und der langjährige Unternehmer Christian Bentele, einen Wohlfühlort für Männer geschaffen, mit dem sie zukünftig in Sachen Männer-Beauty Vollgas geben.

Geprägt durch ihre Kindheit, die Katharina Heike größtenteils in der elterlichen Autowerkstatt verbrachte, eröffnet sie jetzt mit ihrem Geschäftspartner Christian Bentele, ihre ganz eigene „Garage“ und vereint in Gents Garage ihre große Leidenschaft zu Autos mit Beauty. Beide schaffen damit ein wahres Paradies für Männer: „Ich bin als Tochter eines Autohauses aufgewachsen, somit war die Autowerkstatt meiner Eltern mein zweites Wohnzimmer. Mit Gents Garage geht daher für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung, Besitzerin einer eigenen Garage zu sein, in der ich zwar keine Reparaturen an Autos anbiete, aber dafür Beautybehandlungen speziell für Männer. Und dies auch noch direkt am Geburtshaus meines Großvaters in der Holzstraße.“

Der Tuningexperte unter den Nagelstudios

Gents Garage ist die erste Adresse, wenn es um scheckheft-gepflegte Hände und Füße geht, bei der die Performance für sich spricht: Tunen, Feilen oder Polieren – das Team von Gents Garage bringt Männerhände- und Füße in Bestform. In urbaner, stylischer Autowerkstatt-Atmosphäre mit alten Zapfsäulen, Vintage Ölfass-Stühlen im Wartebereich und einem original Porsche-Heck, der als Empfangscounter dient, können Männer ab sofort einen Boxenstopp einlegen, um sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen und gepflegt zurück ins Rennen zu starten.

Man möchte also meinen Öl, Schmutz und der markante Geruch von Benzin sind die unvermeidbaren Begleiter einer Autowerkstatt, doch hiernach sucht man in Gents Garage vergeblich: „Auch wenn das gesamte Interieur stark an eine Autowerkstatt erinnert, Hygiene wird bei uns groß geschrieben und ist unser oberstes Gebot!“, so Geschäftsführer Christian Bentele. „Aber wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, das Autowerkstatt-Klima so realistisch wie möglich zu gestalten. Unsere Kosmetikerinnen tragen während den Behandlungen schwarze Werkstatt-Overalls mit coolen orangen T-Shirts als Arbeitsbekleidung, kombiniert mit Chucks“.

„Männer ticken in Sachen Beauty und Kosmetik anders als Frauen, das wissen wir ja schon, aber auch anders als Männer, sagen wir mal, noch vor zehn Jahren“, so Geschäftsführer Christian Bentele. „Männer legen heutzutage einfach mehr Wert auf ihr Äußeres und Gents Garage bietet dafür den richtigen Service mit einem Tuning für Männerhände – und Füße. Da ich selbst großer Autofan bin, war es mir eine Herzensangelegenheit einen Ort für Männer zu schaffen, an dem man sich wohl fühlt. Mit dem Konzept einer Autowerkstatt haben wir einen echten Männertraum verwirklicht“

Die Behandlungen bei Gents Garage sind vielseitig, aber wenn es mal schnell gehen muss, liegt der Einstiegspreis für die Maniküre „Turbo Gent“ bei 17,- Euro und für Pediküre bei 22,- Euro. Das Premium Gent-Tuning, mit dem Gents Garage Männer in Sachen Maniküre und Pediküre in die absolute Poleposition bringt, bekommt man für die Hände ab 50,- Euro. Um seinen Füßen den richtigen Schliff zu geben zahlt man(n) 55,- Euro.

Gents Garage – die Servicestation für den Mann

Holzstraße 17

80469 München

T: 089 – 45 206 595

www.gents-garage.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 20:00 Uhr

Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr

(Quelle/Bilder: Ereignisbüro PR)