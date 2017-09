YEAUTY Black Head Peel Off Mask

In 50 Millilitern zu besserer Haut – das verspricht die neue Black Head Peel Off Mask aus dem Hause YEAUTY. Das Besondere an ihr: Die tiefschwarze Unisex-Maske ist zu 100% vegan, 100% anti-komedogen, sowie 100% fett- und ölfrei. Mit dem Wirkstoffkomplex aus heimischen Alpenkräutern soll sie die Haut porentief reinigen, Hautunreinheiten beseitigen und der Entstehung von Mitessern entgegenwirken, vor allem in den Bereichen Nase, Kinn und Stirn. Sie macht demnach reinen Tisch, ganz nach dem Motto ‚Tabula Rasa‘, und gönnt der Haut einen erfrischenden Neustart. Entwickelt und hergestellt wurde die schwarze Maske in Deutschland.

Ohne den Zusatz von Nanopartikeln, Mikroplastik, Parabenen und Paraffinen ist die ‚YEAUTY Black Head Peel Off Mask‘ natürlich gut und hinterlässt neben einem reinen und zarten Hautgefühl nur den aquatischen Duft von Lotusblüten. Die Anwendung ist denkbar unkompliziert: Die schwarze Maske wird einfach mit den Fingerspitzen oder einem Maskenpinsel als gleichmäßig abdeckende, feine Schicht auf die gereinigte und trockene Haut aufgetragen. Dabei werden Augenpartie und Haaransatz ausgespart. Wenn die Maske nach etwa 25 bis 30 Minuten vollständig getrocknet ist, kann sie vorsichtig in einem Stück über die Außenkanten abgezogen werden, sodass Verunreinigungen in der Maske hängen bleiben. Maskenreste werden mit einem Papiertuch oder mit warmem Wasser entfernt. Für ein optimales Ergebnis sollte die Anwendung ein- bis zweimal wöchentlich wiederholt werden.

Die Black Head Peel Off Mask ist das neue Beauty-Must-have:

Der pechschwarze Hautreiniger von YEAUTY bietet eine intensive und porentiefe Reinigung für ein neues und verfeinertes Hautbild. Die Black Head Peel Off Mask hilft, überschüssigen Talg zu absorbieren, wirkt bei regelmäßiger Anwendung der Entstehung von Mitessern entgegen. Bereits nach 2 Anwendungen sorgt diese Maske für einen strahlenden Teint und eine wunderbar glatte Haut. Der belebende Duft aus aquatischen Noten umhüllt von Lotusblüten rundet jede Anwendung mit einem Frischekick ab. Für eine Haut, so zart wie ein Babypopo.

Der Inhalt reicht für circa 20 Anwendungen auf der Nase, circa 15 Anwendungen im Bereich der T-Zone und für circa 10 Anwendungen im kompletten Gesicht. Die YEAUTY Black Head Peel Off Mask ist ab sofort und ausschließlich bei dm im Handel erhältlich. Mehr unter www.yeauty.com

(Quelle/Bilder: YEAUTY GmbH)