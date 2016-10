ASTOR Fabulous Lipstick Berry Matte Collection

Fabelhafte Aussichten für alle Fabulous Women: Der Perfect Stay Fabulous Lipstick von ASTOR präsentiert sich jetzt mit einem einzigartigen, matten Finish in traumhaften Beeren-Tönen. Die Berry Matte Collection mit der All-in-One Formulierung mit integriertem Primer sorgt nicht nur für die optimale Grundierung und langen Halt, sondern verleiht auch ein angenehmes Tragefühl und ultimative Pflege. Die farbintensiven Nuancen in einem satten Himbeerton oder verführerischem Weinrot zaubern einen unwiderstehlichen Kussmund und geben jedem Look das gewisse Etwas.

KEY FACTS

6 matte Beeren-Töne mit hoher Deckkraft für einen angesagten Lippen-Look.

Der integrierte Primer glättet die Lippenoberfläche, sorgt für einen langen Halt und schützt zudem vor dem Auslaufen der Farbe in die kleinen Lippenfältchen.

Die reichhaltige Formulierung mit Vitamin E spendet den Lippen ausreichend Feuchtigkeit und Pflege – für ein seidig-weiches Tragegefühl.

„Matte Lippen sind super angesagt und verleihen jedem Look ein modernes und elegantes Aussehen. Die Fabulous Lipstick Berry Matte Collection von ASTOR bietet dazu einen langen Halt, intensive Farben und versorgt die Lippen mit Feuchtigkeit. Sie vereint einfach alles, was wir Frauen uns von einem Lippenstift wünschen. “: Heidi Klum, kreative Beraterin und Gesicht von ASTOR Das ASTOR Plus steht für qualitativ hochwertige Produkte mit einem Pflege- & Komfortzusatz. Die einzigartige Formel des Perfect Stay Fabulous Lipstick Matte enthält das Extra an Pflege und Feuchtigkeit für die Lippen, extra langen Halt sowie Komfort beim Auftragen.