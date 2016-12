ASTOR Januar 2017 Neuheiten

ASTOR präsentiert drei neue Produkt-Highlights, die jede Frau strahlen lassen. Als perfekte Grundlage für den angesagten „No Make Up-Look“ dient der Skin Match Protect Tinted Moisturizer, der für einen ebenmäßigen und gepflegten Teint sorgt. Die Face Beautifier Contouring Palette definiert, highlightet und zaubert eine einzigartige Frische ins Gesicht. Die seidig schimmernden Nuancen des Soft Sensation Shine & Care Lippenstifts machen die Lippen zum Küssen schön.

Skin Match Protect Tinted Moisturizer

Ob als Make Up-Basis oder als leichtes Feuchtigkeits-Make Up – der Tinted Moisturizer hilft, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen.

Dank der feuchtigkeitsspendenden Formulierung fühlt sich die Haut weich und gepflegt an und sieht dabei natürlich schön aus.

Die leichte Textur passt sich perfekt dem eigenen Hautton an – für einen ebenmäßigen Teint mit sichtbar weniger Linien, Fältchen und Unebenheiten.

Erhältlich in den Farben:

#001 Light/Medium

#002 Medium/Dark

ASTOR Skin Match Protect Tinted Moisturizer 7,99 € UVP



Face Beautifier Contouring Palette

Die leichte Mineral-Puder-Textur lässt sich einfach verblenden und wirkt so extrem natürlich und dezent.

Der Bronzer schattiert und lässt Gesichtspartien optisch zurücktreten.

Der zarte Rouge-Ton sorgt für Frische und ein jugendliches Aussehen.

Mit dem Highlighter werden die natürlichen Vorzüge unterstrichen – für einen strahlenden Teint.

Erhältlich in den Farben:

#001 Light

#002 Medium

ASTOR Face Beautifier Contouring Palette 9,99 € UVP



Soft Sensation Shine & Care Lippenstift

Die Shine & Care Lippenstifte vereinen leichte Farben mit einem unwiderstehlichen Glanz.

Dank eines Komplexes aus den Vitaminen A, C und E, Hyaluron-Filler und Granatapfel-Sterole fühlen sich die Lippen rundum gepflegt und seidig weich an.

Die schimmernde Textur ist angenehm leicht, klebt nicht und sorgt so für einen perfekten Tragekomfort.

Erhältlich in den Farben:

#205 My Baby Girl, #210 My Honey

#320 My Darling, #405 My Angel Face

#420 Mi Amor, #530 My Cherry Pie

#600 My Sunshine, #605 My Rose

#630 My Summer

ASTOR Soft Sensation Shine & Care Lippenstift 7,99 € UVP



ASTOR Make Up Artist Iris Marten verrät ihre Tipps für einen natürlichen Look

SCHRITT 1: GRUNDIERUNG

Für einen gesunden und strahlenden Teint den Tinted Moisturizer ganz einfach mit den Händen wie eine Tagescreme im Gesicht verteilen.

SCHRITT 2: CONTOURING

Die Contouring Palette dient als multifunktionaler „Schönmacher“. Ein schmaler, fester Pinsel eignet sich am besten zum Auftragen. Der Bronzer-Ton sorgt unter den Wangenknochen für Kontur. Mit dem verbleibenden Rest auf dem Pinsel die Kinnleiste und die Stirn seitlich am Haaransatz entlang abschattieren. Für extra Frische den Rouge-Ton auf die Wangenknochen setzen, anschließend den Highlighter über den Rouge-Ton, das Lippenherz, ins Kinngrübchen und auf den Nasenrücken geben. Den Highlighter zusätzlich auf das gesamte bewegliche Lid auftragen und unter den höchsten Punkt der Augenbraue setzen. Den Rouge-Ton über der Pupille platzieren und für mehr Tiefe den Bronzer-Ton in der Lidfalte verblenden. Mit Mascara die oberen und unteren Wimpern tuschen.

SCHRITT 3: FINISH

Für ein glänzendes Finish à la Heidi Klum sorgt der Soft Sensation Shine & Care Lippenstift #210 My Honey.

Alle Neuheiten sind ab Januar 2017 erhältlich.

(Quelle/Bilder: ASTOR Pressestelle)