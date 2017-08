Neue Herbst/Winter-Kollektion von p2 cosmetics

Pro beauty – unter diesem Motto steht die neue Herbst/Winter-Kollektion von p2 cosmetics. Die neue Linie für professionelle Looks bringt das Studio-Feeling direkt nach Hause vor den eigenen Schminkspiegel. Mit extravaganten Finishes setzten Beauty-Girls darüber hinaus neue Trends. Schimmernde Highlights in Chrome-Optik auf Lippen und Augen dominieren die Looks und sorgen für einen Auftritt mit Wow-Effekt. Die Neuheiten sind ab September 2017 erhältlich.

Schminken wie ein Profi

Trendbewusste Girls holen sich den Beautysalon jetzt einfach direkt nach Hause. Mit der neuen pro beauty Linie von p2 cosmetics zaubern sie professionelle Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Um die Haut fachmännisch vorzubereiten ist die pro beauty make-up base mit ihrem Anti-Red Effekt die richtige Wahl. Die leichte, feuchtigkeitsbewahrende Grundierung kaschiert Hautunebenheiten, neutralisiert Rötungen zuverlässig und lässt den Teint frisch und ebenmäßig wirken. Unter dem Make-up aufgetragen verlängert sie die Haltbarkeit des Make-ups, sie kann aber auch alleine angewendet werden.

Mit dem pro beauty prep + fix spray zieht ein wahres Multitalent auf dem Schminktisch ein, denn es vereint die Vorteile einer Make-up Base und eines Fixing Sprays. Vor dem Make-up angewendet hat das Spray einen mattierenden Effekt und minimiert optisch die Poren. Wenn es hingegen auf das Make-up aufgesprüht wird, bildet es einen zarten Schutzfilm, der für eine längere Haltbarkeit des Make-ups sorgt. In jeden Schminkschrank einziehen sollte auch der pro beauty fix + matte loose powder. Der transparente Finishing-Puder dient zur Fixierung des Make-ups. Er mattiert dauerhaft und sorgt für ein langanhaltend samtiges Finish, ohne die Haut auszutrocknen. Cover it up heißt es mit dem pro beauty easy touch-up concealer. Der Color Correction Profi ist in grün und rosé erhältlich, um Augenringe, Rötungen und Hautunreinheiten perfekt auszugleichen. Die cremige Textur mit Hyaluronsäure und lichtreflektierenden Pigmenten sorgt für ein ebenmäßiges Finish und einen erfrischten Teint. Der integrierte Pinselapplikator ermöglicht müheloses Dosieren und zielgenaues Auftragen.

Schimmernde Akzente setzt der pro beauty chroming highlighter: Beauties zaubern damit aufregende, mehrdimensionale Looks auf Gesicht und Dekolletée. Je nach Lichteinfall schimmern die Chamäleon-Pigmente subtil dezent bis extravagant intensiv und machen so Strobing und Chroming zum Kinderspiel. Ein wahres Finish-Wunder ist die 24/7 city shield matte foundation + concealer: In nur einem Produkt vereinen sich ein mattes Make-up und ein Concealer und schaffen so ein ebenmäßiges Hautbild. Mit dem Präzisionsapplikator kann die leichte, feuchtigkeitsbewahrende Formel mit Goji Beeren-Extrakt einfach und zielgenau aufgetragen werden. Die Foundation hat eine zuverlässige Deckkraft und wehrt schädliche Umwelteinflüsse ab – bis zu 24 Stunden lang.



Wow-Finishes mit Trend-Charakter

Auffallende Finishes machen aus jedem Look etwas Besonderes. Diesen Herbst sind glänzende Chrome-Looks besonders angesagt. So zeigt sich auch der chromatic precise liner waterproof. Der Dip-Eyeliner punktet durch seinen metallischen Glanz, ist durch den Präzisionsapplikator ganz easy aufzutragen und lädt zum Experimentieren ein: exakt gezeichnete Lidstriche oder extravagante, kunstvolle Designs – alles ist möglich. Den Eyeliner gibt es in drei leuchtenden, schnelltrocknenden Farben. Der Folien-Effekt des chrome grip eye shadow kreiert einen eindrucksvollen Augenaufschlag und macht den Lidschatten zum absoluten Eyecatcher. Die vier langhaftenden, intensiven Farben lassen sich sanft auftragen und verblenden.

Mit dem effect matte liquid lipstick werden die Lippen auf drei unterschiedliche Arten gekonnt in Szene gesetzt: mit extravagantem Chrome-Finish, einem extrem matten Ergebnis oder trendigen Sparkle-Highlights. Dabei überzeugen die starken Farben mit angenehmem Tragegefühl. Die flüssige Lippenstiftformel mit pflegendem Argan-Öl gibt es in fünf unterschiedlichen Farben, die bis zu 8 Stunden lang halten. Einen strahlenden und erfrischten Teint zaubert das mehrfarbige rainbow blush. Die harmonisch abgestimmten Regenbogen-Farbtöne des Rouges passen sich jedem Teint an und sorgen mit ihren lichtreflektierenden Pigmenten für Glamour auf der Haut.

Heldenhafte Augenblicke

Superfood für die Wimpern: die tiefschwarze hero lash mascara – auch als waterproof erhältlich – ist ein Allrounder mit dem gewissen Etwas. Die cremige Textur mit Mango, Kokosnuss und Quinoa sorgt für atemberaubendes Volumen, natürliche Fasern zaubern spektakulär lange Wimpern und die konische Bürste mit den festen Härchen verleiht den nötigen Schwung für einen heldenhaften Augenaufschlag. Dazu passt der long-wear cat curve eye marker. Dank seiner speziellen, innovativen Form liegt der schwarze Eye-Marker angenehm in der Hand und individuelle Looks lassen sich mit dem soften Applikator easy auftragen. Je nach Druck gelingt der Lidstrich ganz natürlich oder extravagant geschwungen.

Gezielte Highlights setzen Beauty-Girls mit dem perfect brow lifting + strobing pen. Der zweiseitige Stift öffnet den Blick: der matte Rosé-Ton kommt unter die Augenbraue, hebt sie somit optisch an und definiert die Brauenform. Der schimmernde Strobing-Highlighter wird als Hingucker auf der Wasserlinie, im Augenwinkel oder auf Wangen und Nasenrücken aufgetragen. Augenbrauen liegen immer noch voll im Trend, deswegen ist das perfect brow prime + fix gel waterproof ein Must-have für jeden Beautyjunkie. Die praktische Minibürste verteilt das transparente Augenbrauengel gleichmäßig und bringt widerspenstige Augenbrauen in Form. Die schnelltrocknende Formel mit Biotin und Panthenol ist langhaftend und wasserfest. Mit dem 12h shade shifter eye shadow duo stick erobert ein Alleskönner das Beautycase. Der cremig matte Lidschatten des praktischen Duo-Stifts schafft eine hochpigmentierte Basis während der Highlighter aufregende Akzente setzt und der Farbe Tiefe verleiht. Das Besondere: der Duo-Stift kann auch als Eyeliner verwendet werden. So lassen sich sowohl alltagstaugliche als auch ausgefallene Looks ganz easy stylen.

Perfektion selbstgemacht

Beautyqueens wissen, auf was es ankommt: Mit der neuen Herbst/Winter-Kollektion von p2 cosmetics werden sie selbst zum Make-up Artist. Die professionellen Produkte bieten eine erstklassige Grundlage, um das perfekte Make-up für den großen Auftritt zu zaubern. Mit der neuen pro beauty Linie, aufregenden Finishes in Chrome-Optik und reichhaltigen Superfood-Texturen kann jeder zu Hause vor dem Schminkspiegel seine individuellen Lieblingslooks kreieren und sich selbst immer wieder neu erfinden.

p2 pro beauty pro beauty make-up base 30 ml 3,99 €*

p2 pro beauty prep + fix spray 60 ml 4,49 €*

p2 pro beauty fix + matte loose powder 4 g 4,99 €*

p2 pro beauty easy touch-up concealer 4 ml 3,99 €*

p2 pro beauty chroming highlighter 9 g 3,99 €*

p2 24/7 city shield matte foundation + concealer 30 ml 5,99 €*

p2 chromatic precise liner waterproof 3 ml 3,49 €*

p2 chrome grip eye shadow 2,5 g 2,99 €*

p2 effect matte liquid lipstick 5 ml 3,79 €*

p2 rainbow blush 6 g 3,99 €*

p2 hero lash mascara 9 ml 3,29 €*

p2 hero lash mascara waterproof 9 ml 3,29 €*

p2 long-wear cat curve eye marker 0,5 ml 3,99 €*

p2 perfect brow lifting + strobing pen 4,2 g 3,49 €*

p2 perfect brow prime + fix gel waterproof 5 ml 2,99 €*

p2 12h shade shifter eye shadow duo stick 2 x 1,3 g 3,79 €*

* UVP

Ab September 2017 exklusiv erhältlich bei dm-drogerie markt. Weitere Informationen unter www.p2cosmetics.com

(Quelle/Bilder: Panama PR GmbH)