MICHALSKY BERLIN II – Die neue Duftlinie von Michael Michalsky

Nach dem großen Erfolg des ersten Michalsky Dufts, wird im Oktober 2016 mit MICHALSKY BERLIN II die Duftlinie des Designers um jeweils einen neuen Duft für Damen und Herren erweitert. Wie auch schon sein Vorgänger ist MICHALSKY BERLIN II geprägt von Modernität, Extravaganz und atmet das inspirierende Lebensgefühl Berlins. Michalskys unvergleichlichem Instinkt für Trends, Kultur und Stilverhalten verdanken die Düfte ihren besonderen Charakter. Unter dem Motto „Welcome to the top“ halten ein sinnlich-sanfter Duft für Damen sowie ein maskulin-holziger Duft für Herren Einzug in die Produktreihe „MICHALSKY Parfums“ und erweitern das exklusive Duftsortiment des Designers um zwei neue Highlights.

Michael Michalsky gilt als einer der einflussreichsten Modeschöpfer Deutschlands. Mit seiner neuen Duftkollektion MICHALSKY BERLIN II zeigt Michael Michalsky aufs Neue sein unverwechselbares Gespür für aktuelle Strömungen und Trends. Unter dem Motto „Welcome to the top“ wird nun die Duftlinie MICHALSKY BERLIN II gelauncht. Inspiriert durch das Lebensgefühl seiner Wahlheimat Berlin mit ihrer einzigartigen Mischung aus Film, Mode, Kunst und Musik, ist der Duft sehr facettenreich. Die neue Kreation Michalskys inspiriert ihren Träger und transportiert wie kein anderer Duft die Freiheit, Ausgelassenheit und Coolness der Hauptstadt. Berlin pulsiert und so auch seine Menschen.

Eleganz und Sinnlichkeit sind die Vorgaben für die zwei neuen, unwiderstehlichen Düfte des Stardesigners – kreiert für charakterstarke Frauen und Männer, die genau wissen was sie wollen, beflügelt vom Gefühl alles erreichen zu können und ihr Leben in vollen Zügen zu genießen – WELCOME TO THE TOP.

MICHALSKY BERLIN II Women – sinnlich und sanft

Der Duft von MICHALSKY BERLIN II for Women ist eine Hommage an die Weiblichkeit. Ein sanfter Hauch samtiger Blüten, zarter Früchte und betörendem Moschus berührt die Haut der Trägerin und entführt sie in eine Welt voller Sinnlichkeit. Feine Töne von Jasmin, Patschuli und Vanille fangen die romantische Seite der Frau ein, während pinker Pfeffer und Bergamotte ihre starke Seite widerspiegeln. Eine blumig-orientalische Komposition für selbstbewusste Frauen voller femininer Eleganz und Sinnlichkeit.

Kopfnote: Bergamotte, pinker Pfeffer, Pfirsich, Birne

Herznote: Iris, Jasmin, Tuberose, Orangenblüte, Ylang-Ylang

Basisnote: Patschuli, Tonkabohne, Vanille, Moschus

MICHALSKY BERLIN II Men – ein Duft voller facettenreicher Männlichkeit

Ein Duft für Männer die elegant und selbstbewusst sind und trotzdem eine sympathische Coolness an den Tag legen. Ein Duft der nicht nur ihre gelassene sondern auch ihre raue und geheimnisvolle Seite verkörpert. Von Kopf bis Basis spiegelt dieses Eau de Toilette die gegensätzlichen Pole eines kontrastreichen Mannes wider, frische Noten von Bergamotte und Apfel verbinden sich mit edlem Sandelholz und grauem Amber. Dunkle Moschus-Noten und Veitver geben dem Duft eine unwiderstehliche Tiefe. Ein Duft für facettenreiche Männer, die selbstbewusst durchs Leben gehen und es in vollen Zügen genießen.

Kopfnote: Bergamotte, Zitrone, Pflaume, Apfel

Herznote: Geranie, Nelkenknospe, Zimtrinde, Anis

Basisnote: Vanille, Vetiver, Moschus, Sandelholz, grauer Amber

Die Kreationen der MICHALSKY BERLIN II Düfte wurden von dem bekannten französischen Parfümeur Dominique Preyssas entwickelt. Er kreierte bereits Klassiker für Häuser wie Balenciaga und Shiseido bis hin zu modernen Designer wie Ted Baker oder Iceberg, Yves Saint Laurent, Christian Dior und jetzt auch MICHALSKY. Die hochwertigen Düfte von MICHALSKY BERLIN II reihen sich neben ihren Vorgängern als erste Designer Parfüm-Linie ein, die im mid-price Segment verfügbar ist. Somit setzt MICHALSKY BERLIN als erste Luxusmarke nicht mehr rein auf Exklusivität. Die Düfte richten sich an eine trendbewusste und anspruchsvolle Zielgruppe. Eine echte, hochwertige und trendige deutsche Designerbrand als Duft zu einem fairen Preis.

Die zweite Kollektion auf einen Blick:

MICHALSKY BERLIN II Eau de Parfum for Women 50 ml 19,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Eau de Parfum for Women 25 ml 13,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Eau de Toilette for Men 50 ml 19,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Eau de Toilette for Men 25 ml 13,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Shower Gel Women 150 ml 8,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Shower Gel Men 150 ml 8,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Parfum Deodorant Stick Men 75 ml 8,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Geschenksverpackung Women

(Inhalt Eau de Parfum 50 ml + Shower Gel 150 ml + Miniflakon 10 ml) 20,95 €*

MICHALSKY BERLIN II Geschenksverpackung Men

(Inhalt Eau de Toilette 50 ml + Shower Gel 150 ml + Miniflakon 10 ml) 20,95 €*

*UVP

Die MICHALSKY BERLIN II fragrances sind ab Anfang Oktober 2016 in allen autorisierten Drogerien, Parfümerien, Kauf-und Warenhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

(Quelle/Bilder: Glam Communications GmbH)