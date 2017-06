Heiratsantrag: Jeder Dritte will gemeinsame Entscheidung statt Antrag

Ein Heiratsantrag ist oft ein langersehnter Moment – viele haben sogar eine ganz genaue Vorstellung, was zum perfekten Antrag dazugehört. Entsprechend unter Druck stehen die Partner, den richtigen Ton zu treffen. Die internet-repräsentative ElitePartner-Studie 2017 mit über 6.500 Befragten zeigt: Zweisamkeit ist das wichtigste, der Kniefall erlebt bei den Jüngeren ein Revival und mit einem Antrag vor großem Publikum kann man eigentlich nur falsch liegen.

Zweisamkeit ist wichtiger als große Gesten oder ein Verlobungsring

Die Ergebnisse zeigen: Es gibt nicht den perfekten Heiratsantrag, der die Mehrheit begeistert. Und doch ist es den Menschen in Deutschland am wichtigsten, dass ein Antrag vertraut und nur zu zweit stattfindet. Mit 44 Prozent liegt der Aspekt auf Platz eins und damit deutlich vor dem Wunsch nach einer besonderen Umgebung, wie Strand oder Sehenswürdigkeit (27 Prozent) oder außergewöhnlichen Aktionen, wie ein Antrag im Heißluftballon (9 Prozent). Die „Klassiker“ sind dagegen nur einem Teil der Befragten wirklich wichtig: Für 29 Prozent gehört ein Verlobungsring unbedingt dazu und jeder Siebte möchte, dass der Partner auf die Knie geht.

Jeder Dritte möchte gar keinen Antrag

Ein ähnlich großer Teil der Menschen in Deutschland scheint allerdings danach zu streben, ganz vom typischen Heiratsantrag abzukommen. Etwa ein Drittel finden den Antrag dann optimal, wenn er gar nicht als solcher stattfindet, sondern man sich schlicht gemeinsam entschließt, zu heiraten. Ganz modern und – wortwörtlich – auf Augenhöhe. 16 Prozent sind immerhin so unkonventionell, dass sie einen spontanen Antrag perfekt finden, der ohne Planung, aus dem Affekt heraus passiert.

Heiratsanträge vor Freunden und Familie oder auf der Bühne sind besonders unbeliebt

Und was gehört zu einem perfekten Antrag keinesfalls dazu? An dieser Stelle sind die Ergebnisse sehr eindeutig: Andere Menschen. Nur vier Prozent finden einen Antrag perfekt, wenn Freunde, Familie oder beide dabei sind. Und einen Heiratsantrag vor großem Publikum, etwa auf der Bühne, wünscht sich nur ein Prozent der Befragten. Wer also Großes für die nächste Sportveranstaltung oder das Lieblingskonzert plant, sollte sich sehr sicher sein, dass der oder die Liebste zu diesem einen Prozent gehört. Auch ein Foto oder Video von dem Moment spielen für die meisten keine Rolle (7 Prozent).

Männer wünschen sich gemeinsame Entscheidung und besondere Umgebung

Schon die ElitePartner-Studie 2016 ergab in einem Punkt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen: Während 48 Prozent der Frauen der Ansicht sind, der Antrag sei Männersache, sehen das nur 29 Prozent der Männer so. Ähnliches zeigt nun die ElitePartner-Studie 2017. Mehr Männer als Frauen wünschen sich eine gemeinsame Entscheidung anstatt eines Antrags (Männer: 37 Prozent, Frauen: 30 Prozent). In dieser Hinsicht scheinen Männer emanzipierter als Frauen. Oder sie sind schlicht überfordert vom Erwartungsdruck, der auf ihnen lastet und möchten sich geschickt aus der Affäre ziehen. Die Studie zeigt außerdem, dass Männer vielleicht die größeren Romantiker sind: Ihnen ist die besondere Umgebung beim Antrag wichtiger als Frauen (Männer: 30 Prozent, Frauen: 24 Prozent).

Jüngere sind beim Heiratsantrag am traditionellsten eingestellt

Gerade die jüngste Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen ist erstaunlich wenig modern und legt Wert auf traditionelle Rituale rund um den Antrag. 53 Prozent wünschen sich einen Verlobungsring, bei den Frauen sogar 61 Prozent. Mehr als jeder Dritte erwartet einen Kniefall. Und fast jeder Fünfte (18 Prozent) der unter 30-Jährigen findet es perfekt, wenn die Eltern der Verlobung zugestimmt haben. In den folgenden Altersgruppen nimmt die Zustimmung rapide ab. So wünschen sich zwischen 30 und 39 Jahren nur noch 37 Prozent einen Ring, 20 Prozent den Kniefall und 7 Prozent die Zustimmung der Eltern. Der Wunsch, dass der Antrag eine gemeinsame Entscheidung sein sollte, nimmt dagegen mit dem Älterwerden stetig zu (unter 30 Jahre: 17 Prozent, 60–69 Jahre: 52 Prozent). Nur in einer Hinsicht sind die Jüngeren moderner eingestellt: Für immerhin 19 Prozent gehört es dazu, dass der Antrag auf Foto oder Video dokumentiert wird.

Akademiker legen mehr Wert auf gemeinsame Entscheidung

Akademiker legen weniger wert auf Show: Ihnen ist es noch wichtiger, als Nicht-Akademikern, dass ein Antrag vertraut stattfindet. Fast jeder zweite (48 Prozent) legt Wert darauf, bei den Nicht-Akademikern sind es nur 41 Prozent. Auch einen Antrag als gemeinsame Entscheidung wünschen sich mehr Akademiker (37 Prozent) als Nicht-Akademiker (31 Prozent). Dafür können sie eher auf den Verlobungsring verzichten (Akademiker: 25 Prozent, Nicht-Akademiker: 32 Prozent).

Lisa Fischbach: „Eine inhaltliche Bestätigung der Liebe ist mehr wert als Prunk und Glitzer“

Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner: „Der nüchterne Wunsch, Heiraten als gemeinsame Entscheidung zu verstehen, hat sicherlich viel damit zu tun, klassische Geschlechterrollen entlasten zu wollen. Viele Männer erleben es als erleichternd, nicht alle Verantwortung für den Antrag tragen zu müssen, viele Frauen finden das auch altmodisch. Wichtiger ist, einen weiteren Schritt in die Verantwortung zueinander zu gehen. Eine inhaltliche Bestätigung der Liebe und eine gemeinsame Zukunftsperspektive sind mehr wert als Prunk und Glitzer.“

„Was macht für Sie persönlich einen perfekten Heiratsantrag aus?“ Gesamt Frauen Männer Dass er vertraut stattfindet, ohne andere Menschen 43,8 44,8 42,8 Es sollte kein klassischer Antrag sein, sondern eine gemeinsame Entscheidung 33,5 29,8 37,0 Ein Verlobungsring 28,8 29,5 28,1 Eine besondere Umgebung, z.B. Strand, Sehenswürdigkeit 27,0 24,1 29,8 Dass er spontan, aus dem Affekt heraus passiert 15,9 17,4 14,5 Dass er/sie bei dem Antrag auf die Knie geht 14,9 16,5 13,4 Eine außergewöhnliche Aktion, z.B. im Heißluftballon 9,3 8,9 9,7 Ein Foto/Video von dem Moment 7,4 8,0 6,9 Dass die Eltern zugestimmt haben 7,0 6,4 7,6 Enge Freunde und/oder Familie sollen dabei sein 4,0 4,2 3,9 Ein größeres Publikum, z.B. eine Bühne 1,1 1,1 1,1

Befragt wurden über 5.600 erwachsene deutsche Internetnutzer. Angaben in Prozent.



Über die ElitePartner-Studie



Die Zahlen in dieser Pressemitteilung stammen aus der ElitePartner-Studie, der größten Partnerschaftsstudie Deutschlands. Die Online-Partnervermittlung veröffentlicht die internet-repräsentative Studie seit dem Jahr 2005 in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß. Für die vorliegende 21. Erhebungswelle wurden im Oktober/November 2016 insgesamt über 6.500 erwachsene deutsche Internetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt.

(Quelle: elitepartner.de / https://www.elitepartner.de/magazin/heiratsantrag-wie-sich-maenner-und-frauen-den-perfekten-antrag-vorstellen.html / Foto: lillaby by CC0)