NIU N1S – dieser Elektroroller stellt alle anderen in den Schatten

Mit sensationeller Ausstattung, einzigartigem Design, Top-Qualität und bestem Preis-Leistungsverhältnis startet die neue E-Rollermarke NIU jetzt auch in Europa durch. Das erste Modell für den europäischen Markt ist der NIU N1S Civic. Schon beim ersten Blick auf dieses Modell wird klar: hier wurde nicht wie üblich ein Elektroantrieb in ein bestehendes Fahrzeug gezwängt, sondern der N1S wurde von Grund auf kompromisslos als Elektrofahrzeug konstruiert.

Herausnehmbarer Akku mit Panasonic-Lithium-Zellen

Der herausnehmbare Akku mit Panasonic-Lithium-Zellen befindet sich im Trittbrett. Dadurch erhält der Roller einen tieferen Schwerpunkt, was für eine bessere Straßenlage und sichereres Fahrverhalten sorgt. Außerdem bleibt so im Fach unter der Sitzbank auch ausreichend Platz.

Mit einem Gewicht von nur ca. 10 kg kann das mit wenigen Handgriffen herausnehmbare Akkupack auch bequem in die Wohnung oder ins Büro mitgenommen werden. Keine Lademöglichkeit in der Garage oder auf dem Parkplatz zu haben ist also ab sofort kein Grund mehr, keinen Elektroroller anzuschaffen. Trotz des geringen Gewichts bietet der Akku stolze 1.680 Wh Kapazität, was für bis zu 70 km Reichweite sorgt. Ein eigens entwickeltes Batteriemanagementsystem (BMS) schützt vor Überladung, Tiefentladung, Überhitzung und Überspannung und garantiert so eine lange Akkulebensdauer.

Bosch-Motor mit Energierückgewinnung

Beim Antrieb setzt NIU ganz auf deutsche Ingenieurskunst. Der bürstenlose Radnabenmotor mit 2,4 kW wurde zusammen mit Bosch konstruiert und bietet ein Drehmoment von fast schon unglaublichen 110 Nm. Ein Wert, der von den meisten Benzinmotoren der 1-Liter-Klasse nicht erreicht wird. Der Motor sorgt aber nicht nur für starken Vortrieb, sondern unterstützt die serienmäßigen Scheibenbremsen auch beim Abbremsen. So wird nicht nur beim Bremsen bis zu 10% der kinetischen Energie zurückgewonnen und in den Akku gespeist, sondern auch der Bremsweg erheblich reduziert.

Mit der App alles unter Kontrolle

Auch beim Thema Kommunikation ist der N1S seiner Zeit weit voraus. Dank eingebautem GPS/GSM-Modul lässt er sich mit dem Smartphone verbinden und kann jederzeit (z.B. im Fall eines Diebstahls) geortet werden. KSR bietet das GPS Tracking für 12 Monate gratis ein. Anschließend kann der Dienst für 3,75 im Monat gekauft werden. Über die Smartphone-App können zurückgelegte Strecken und viele Statistiken abgerufen werden und falls der Roller einmal ein Problem haben sollte können über die App Fehler ausgelesen und die nächstgelegene Werkstatt gefunden werden.

Ausschließlich LEDs

Dass im NIU N1S ausschließlich LEDs verwendet werden hat nicht nur optische Gründe. LEDs sind bekanntermaßen sehr langlebig und verbrauchen wenig Energie. So bleibt mehr Energie für das Fahren übrig und geht nicht als Abwärme verloren, wie es bei konventionellen Glühlampen der Fall ist.

Einzigartiges Design

Anders als die meisten Elektrorollerhersteller, die vorhandene, meist klassischen italienischen Rollern ähneln wollende Designs verwenden, wurde der N1S mit einem klaren, zeitgemäßen und einzigartigen Design eingekleidet, das von Grund auf für Elektroantrieb geschaffen wurde und perfekt das topmoderne Innenleben des Fahrzeugs widerspiegelt.

Nagelneue Fabrik mit Top-Qualitätsstandards

Für die Produktion wurde in Changzhou (China) eine nagelneue, 20.000 m² große Fabrik mit einer Jahreskapazität von 1,5 Millionen Fahrzeugen hochgezogen, in der über 200 top-motivierte Mitarbeiter nach europäischen Qualitätsstandards die Roller bauen, die das hundertköpfige Management- und Entwicklungsteam in Beijing und Shanghai, unter denen sich zahlreiche Absolventinnen und Absolventen internationaler Top-Universitäten finden, konstruiert und weltweit vermarktet.

Sensationell günstiger Preis

Bleibt bei diesem hochqualitativen und geradezu revolutionären Elektroroller noch die Frage nach dem Preis – und auch der hat es in sich. Mit einem unverbindlichen Verkaufspreis von nur 2.699 Euro inkl. MWSt. zählt der NIU N1S auch noch zu den günstigsten Elektrorollern mit Lithium-Akkus, die es auf dem Markt gibt und unterbietet auch noch so manchen Benzinroller der 50-cm³-Klasse.

Für den Vertrieb in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und Spanien zeichnet die österreichische KSR Group mit Sitz in Krems/Donau verantwortlich. Mit den Marken Segway, Ninebot und Govecs sowie den E-Bikes von Lambretta gilt die KSR Group bereits jetzt als Importeur mit dem umfassendsten Angebot an leichten Elektrofahrzeugen. Dank jahrelanger Erfahrung im Fahrzeugbereich und einem über 60-köpfigen, gut eingespielten Team, das im Außendienst und im Kremser Headquarter für Verkauf, Auslieferung, Marketing, Technik, Garantieabwicklung und Ersatzteilversorgung sorgt, war die KSR Group für NIU die erste Wahl bei der Suche nach einem europäischen Importeur.

Fazit: der NIU N1S stellt technisch so ziemlich alles in den Schatten, was im Bereich der Leichtkraftroller angeboten wird und gleichzeitig günstiger als fast alle elektrischen Mitbewerber. Nicht nur aus ökologischen Gründen kann er als mehr als attraktive Alternative zum Benzinroller angesehen werden. Keine Frage also, dass der NIU N1S der leichten Elektromobilität einen ordentlichen Schub verpassen wird!

Weitere Informationen unter www.niu.com/de

(Quelle/Bilder: KSR Group GmbH)