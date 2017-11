smartsleep: Schlaf dich fit

Um 6 Uhr am Flughafen. Oder um 7.30 Uhr im Büro. Um 8 Uhr auf dem Weg zum Kindergarten. Auf der Joggingstrecke oder beim Training im Studio. Der Tag ist noch ganz frisch. Ob er sich auch so anfühlt, hängt vor allem von einer Frage ab: „Gut geschlafen?“ In Deutschland antworten immer mehr Menschen mit einem Kopfschütteln. Die Nacht war zu kurz, um erholsam zu sein. Der Schlaf kam einfach nicht, wurde unterbrochen oder endete zu früh. Tagsüber fehlt dem Körper deshalb Energie, der Kopf ist matt und die Leistungsfähigkeit spürbar reduziert. Nach einer repräsentativen Studie der DAK1 sind 80 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer von Schlafproblemen betroffen. Hochgerechnet auf die Bevölkerung sind das etwa 34 Millionen Menschen.

„Wer etwas gegen Schlafmangel unternehmen möchte, landet meist bei frei verkäuflichen Präparaten, die sich nur auf das Einschlafen konzentrieren. Auf Rezept gibt es Schlaftabletten. Sie verändern aber das individuelle Schlafmuster, können zu einem Hangover am nächsten Tag führen und das Problem auf Dauer verschlimmern“, sagt Dr. Markus Dworak, der sich an der Harvard Medical School in Boston intensiv mit dem Thema Schlafoptimierung beschäftigte. Der Neurowissenschaftler und Schlafforscher hat auf Basis seiner preisgekrönten Erkenntnisse eine geniale Lösung entwickelt: smartsleep. Das patentierte Nahrungsergänzungsmittel ist das Ergebnis seiner zehnjährigen Forschungen.

Die in einer Trinkampulle und zwei Kautabletten konzentrierten Nährstoffe unterstützen das Einschlafen, optimieren die Tiefschlaf- und REM-Phasen – und beschleunigen so die natürliche Erholung: „Der Schlaf wird quasi komprimiert und man ist auch nach kurzen Nächten fit und leistungsfähig“, erklärt der Wissenschaftler. Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu Medikamenten und Melatoninhaltigen Präparaten hat smartsleep keine Nebenwirkungen und macht nicht abhängig.

Der zentrale Wirkstoff ist Creatin, ein Energiemolekül, das in den zwei Kautabletten verarbeitet ist. Dr. Markus Dworak: „Kurz nach dem Einschlafen kommt es in den Tiefschlafphasen zu einem Energieschub im Gehirn. Diese Energie wird in den anschließenden Schlafphasen für Regenerationsprozesse im Körper genutzt. Durchlaufen wir alle Prozesse, wachen wir fit und erholt auf. Creatin kann die Bluthirnschranke überwinden, reichert sich im Gehirn an und trägt so zur Energiegewinnung bei. Es hat sich gezeigt, dass eine Creatin-Einnahme den Schlafbedarf deutlich reduziert, der Schlaf effizienter ist.“ Da der Energielieferant vor allem die Tiefschlafphasen optimiert, hat der Schlafexperte Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren in einer Trinkampulle kombiniert, die den positiven Effekt ergänzen: Die Vitamine B1, B2, B3, B6 und Panthothensäure normalisieren das Herzkreislauf- und Nervensystem, Vitamin C unterstützt das Immunsystem, Biotin Haut und Haare. Magnesium fördert die Entspannung, Zink schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Die zentrale Aminosäure Glycin verbessert den Einschlafprozess, sodass die erholsame Tiefschlafphase schneller erreicht werden kann. „Die einzelnen Komponenten sind genau auf die Schlafphasen abgestimmt, die positive Wirkung der einzelnen Inhaltsstoffe wurde in unabhängigen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen“, sagt der Schlafforscher. Die Produktion erfolgt zu 100 Prozent in Deutschland unter streng kontrollierten Bedingungen.

smartsleep ist vegan und ideal für alle, die auch nach kurzen Nächten leistungsfähig sein wollen: Sportler, Geschäftsleute, Schichtarbeiter, Piloten und Reisende. Aber auch junge Eltern, Frauen in der Menopause, Partygänger. Es wird nach Bedarf eingenommen: „Ich empfehle es bei einer Schlafzeit unter 6,5 Stunden und nach Tagen intensiver körperlicher oder psychischer Belastung“, so Dr. Markus Dworak.

Vita Dr. Markus Dworak

Dr. Markus Dworak hat an der Sporthochschule Köln studiert und über das Thema Schlaf und Sport promoviert. Der Neurowissenschaftler arbeitet seit über zehn Jahren in der Schlafforschung und hat sich intensiv mit der Schlafoptimierung befasst. Der Durchbruch kam in seiner dreijährigen Forschungszeit an der Harvard Medical School in Boston, USA. Er entdeckte, dass im frühen Stadium des Schlafes der Spiegel des Energieträgers ATP stark erhöht ist. Das Molekül ist der wichtigste Energielieferant des Körpers. Für seine Arbeit wurde Dr. Markus Dworak bereits 2009 mit dem Nachwuchspreis der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ausgezeichnet. Seine Erkenntnisse bilden die Basis für das patentierte Nährstoffkonzentrat smartsleep, das den Schlaf revolutioniert.

(Quelle/Produktbilder: smartsleep GmbH / Titelbild: C_Scott unter CC0)