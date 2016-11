Barbour Jacken von TRIUMPH mit innovativem Materialmix

Stilvolles Design, hohe Funktionalität und beste Qualität – diese Eigenschaften gelten nicht nur für die Motorräder von TRIUMPH sondern in gleichem Maße auch für die Bekleidungskollektion des britischen Herstellers. Alle Freunde hochwertiger Outfits für Motorrad und Freizeit haben ab sofort eine neue Option mit den neuen TRIUMPH Barbour Jacken für Herren und Damen.

Seit 2015 vereint die gemeinsame Kollektion von Barbour International und TRIUMPH das individuelle Know-how der beiden Traditionsmarken. Wer bei seiner Kleidung auf die Kombination von zeitlos-elegantem Schnitt, moderner Materialauswahl und hohem Nutzwert setzt, sollte einen Blick auf die jetzt neu beim TRIUMPH Händler verfügbaren Barbour Jacken werfen, die in Varianten für Damen und Herren zu haben sind.

Blickfang der lang geschnittenen, vollwertigen Motorradjacken ist ihr durchdachter Materialmix. An den sturzgefährdeten Bereichen und an der Taille kommt hochwertiges Lammleder zum Einsatz. Die Außenlage der übrigen Jackenbereiche besteht aus einem besonderen Stoffmaterial mit innovativer Carbon-Beschichtung. Sie punktet durch angenehmen Griff und Flexibilität sowie eine sehr hohe Resistenz gegen Verschmutzung. Damit verbinden die neuen Barbour Jacken von TRIUMPH das Beste aus zwei Welten: den hervorragenden Schutz echten Leders und das angenehme Tragegefühl einer hochwertigen Stoffjacke.

Besitzer der neuen Barbour Jacken sind auch im harten Motorradfahreralltag immer bestens gerüstet. Dafür sorgen die Rundumausstattung mit herausnehmbaren CE-Protektoren von 3DO® an Schultern, Ellenbogen und Rücken, die wasserdichte und atmungsaktive Z-Liner Membran sowie das herausnehmbare Steppfutter. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit sind die unauffällig integrierten, reflektierenden Paspeln – sie stören die Optik der in klassischem schwarz gehaltenen Jacken nicht, sorgen aber bei Dunkelheit für eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit ihrer Träger. Last, but not least: Ein zusätzlicher Reißverschluss sorgt für die optimale Verbindung der neuen Barbour Jacke zu passenden Motorradhosen.

Übersicht der unverbindlichen VK-Preise für Deutschland, Österreich und die Schweiz:

Jackenmodell Größen Preis Deutschland Preis Österreich Preis Schweiz Barbour Jacke Herren XS – XXXL 539,– Euro 544,– Euro 599,– CHF Barbour Jacke Damen XS – XXXL 499,– Euro 505,– Euro 569,– CHF

Eine Übersicht aller TRIUMPH Händler in Deutschland und Österreich gibt es unter: www.triumphmotorcycles.de

(Quelle/Bilder: Triumph Motorrad Deutschland GmbH)