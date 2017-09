JOCKEY Men Hometown – Weil es zu Hause am Schönsten ist!

Im Mittleren Westen startet im Herbst die heiße Football-Saison. Man trifft sich zu Hause, geht gemeinsam zu den angesagten Spielen der lokalen High School- oder College-Mannschaften und fachsimpelt danach beim Grillen über die rivalisierenden Teams. Aus dem Autoradio schallt guter, ehrlicher Country Rock und so mancher Kerl schnappt sich seine Westerngitarre und schlägt die vertrauten Akkorde an, selbst wenn die Finger bei der Kälte etwas steif sind.

Anfang Oktober gibt es dann die traditionellen „Hayrides“. In Flanellhemd und Jeans geht‘s ab mit Familie und Freunden im übervollen Pferdewagen durch die herbstliche Landschaft. Vorbei an goldenen Mais- und Getreidefeldern, die nur darauf warten, abgeerntet zu werden. Thanksgiving, der wichtigste Familientag des Jahres, steht vor der Tür und in diesen Momenten vermisst wohl keiner mehr den Sommer.

Die Hometown Kollektion ist inspiriert von den goldenen, milden Oktobertagen in Wisconsin, Iowa and Minnesota. Ockerfarben und kreidiges Weiß erinnern an die endlosen Weizenfelder der Umgebung. Tiefe Blau- und Navytöne fühlen sich an wie der herbstlich-weite Himmel, der die untergehende Sonne flankiert. Und die vibrierenden Rottöne strahlen warm wie das Licht des frühen Abends. Grafische Muster feiern die Farben der traditionellen US-Flagge. Im Kontrast dazu setzen Streifen in ungebrochenen Farben auf Frische und Aktualität. Bequeme Jogginghosen und Langarm-T-Shirts werden durch Camouflage- Muster aufgepeppt.

Die Loungewear ist bequem und lässig und bietet echte Klassiker, die immer im Trend sind. Die Prints sind neu, doch die gut geschnittenen, gleichzeitig bequemen Kollektionsteile zeichnen sich wie gehabt durch 100% pure JOCKEYQualität aus.

Weitere Inspirationen und Styles gibt es auf www.jockey.de.

Über JOCKEY International Inc.

Jockey International, Inc. ist ein privat geführtes, amerikanisches Unternehmen, das 1876 von Samuel T. Cooper gegründet wurde. Heute verkauft Jockey in mehr als 147 Ländern und zählt zu den führenden Herstellern und Vermarktern von Bekleidung auf der ganzen Welt. Auch nach 140 Jahren verpflichten wir uns der Qualität, dem Komfort, der Mode, der Innovation und vor allem unseren erlernten Werten für die wir stehen.

(Quelle/Bilder: SPRECHBLASE Public Relations & Communications)