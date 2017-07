JOCKEY präsentiert erste Marken-Kooperation mit Urban Outfitters

Jockey und Urban Outfitters geben ein aufregend neues Projekt bekannt: Jockey for UO. Dabei handelt es sich um die neueste Intimates-Kollektion von Urban Outfitters für die Frau und Jockeys allererste gemeinsam mit Urban Outfitters entwickelte Marken-Koproduktion für Damenunterwäsche. Das von den Wäsche-Styles der Achtzigerjahre inspirierte Produktsortiment umfasst BHs, Unterwäsche und Boxer, die allesamt gemeinsam mit UO entworfen wurden.

Angeregt durch das populäre, inspirierende Bild einer Jockey-Verpackung früherer Tage ging Urban Outfitters auf die Unterwäsche-Kultmarke zu und schlug vor, an einem gemeinsamen Produkt zusammenzuarbeiten. Im Anschluss daran optimierten die beiden Unternehmen das traditionelle Jockey-Produkt und schufen eine Capsule Collection mit zwei exklusiven Unterwäsche-Styles: einem High-Rise-Bikinidesign und einem Damen-Brief-Design mit dem von Jockey trademarked Y-Front.

Das komplette 5-teilige Sortiment besteht aus High-Rise-Bikini-Briefs, Hipster-Briefs mit Y-Front, einem passenden Sport-BH, bauchfreien T-Shirts und der Herrenmode entlehnten Boxershorts. Alle Produkte sind in leuchtenden Sommerfarben mit einer Überfärbungstechnik erhältlich, die im Farbenlabor von UO entwickelt wurde. Sie werden zu einem Preis von 18 bis 20 USD angeboten.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese exklusive Kollektion, welche die Achtzigerjahre wiederaufleben lässt“, sagte Guen Warner, General Merchandise Manager (Intimates) bei UO. „Mit den erfrischenden, leuchtenden Farbkombinationen und den nostalgischen sexy Schnittmustern repräsentiert dieses Produkt auf perfekte Weise beide unsere Marken – in Anspielung auf die Tradition Jockeys, die hier im Sinne der Kunden von UO neu imaginiert wurde.“

„Die Kooperation zwischen Jockey und Urban Outfitters bietet Jockey die einmalige Chance, seine modernen, ganz im Trend liegenden Designs zu präsentieren; gleichzeitig können wir von der dynamischen Kreativität und dem pulsierenden Umfeld von Urban Outfitters profitieren“, meinte Mark Fedyk, Präsident des nordamerikanischen Großhandels- und nationalen Lizenzierungsbereichs sowie Chief Merchandise Officer des Unternehmens. „Jockey ist eine anerkannte Autorität für Damenunterwäsche, und Urban Outfitters war es ein Anliegen, eine von unseren Entwürfen aus den Achtzigerjahren inspirierte Capsule Collection auf den Markt zu bringen. Beides zusammen hat zu einer perfekten Partnerschaft geführt.“

Die von Jockey und Urban Outfitters entworfene Kollektion kommt am 11. Juli in ausgewählte Urban Outfitters-Geschäfte in aller Welt und ist ab diesem Datum auch auf urbanoutfitters.com zu finden. Die neue Kollektion wird auf allen sozialen und Web-Plattformen beworben; eine Out-of-Home-Kampagne und Zeitschriftenanzeigen sorgen für eine angemessene örtliche Marktpräsenz.

Über Jockey:

Jockey International, Inc. wurde 1876 gegründet und ist eine nicht börsennotierte Gesellschaft mit Hauptsitz in Kenosha, Wisconsin. Bekleidungsprodukte von Jockey werden heute in großen Kaufhäusern und Fachgeschäften in 147 Ländern in aller Welt verkauft. Jockey setzt auf Qualität, Komfort, Mode und Innovation. Ungeachtet unseres anhaltenden Wachstums ist Jockeys grundlegende Verpflichtung zur Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden nach wie vor der Eckpfeiler des Unternehmens. Sie brauchen mehr Jockey in Ihrem Leben? Mehr auf Jockey.com

Über Urban Outfitters:

Urban Outfitters ist ein Lifestyle-Einzelhändler, der seine Kunden mit einer einzigartigen Kombination von Produkten, Kreativität und einem tiefen kulturellen Verständnis inspiriert. Urban Outfitters wurde 1970 in beschränkten Räumlichkeiten gegenüber der University of Pennsylvania gegründet und betreibt heute über 200 Fachgeschäfte in den USA, Kanada und Europa, in denen das Unternehmen erfahrungsbasierte Einzelhandelsumgebungen geschaffen hat und eine intelligent zusammengestellte Mischung aus Damen- und Herrenartikeln, Accessoires und Produkten fürs Haus anbietet. Nähere Information über Urban Outfitters auf www.urbanoutfitters.com.

(Quelle/Bilder: JOCKEY Public Relations By SPRECHBLASE)