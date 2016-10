JOCKEY SHAPEWEAR – der Booster für’s Selbstvertrauen

Es wird Zeit, die verstaubten Ansichten über Shapewear aus dem Fenster zu werfen und die alte Formwäsche am besten gleich mit, denn mit JOCKEY® Seamless Shapewear wird sich das Denken moderner Frauen schnell verändern. „Good-bye“ zu den alten Zeiten, als Unbequemlichkeit dominierte und ein freudiges „Hello“ zu Komfort und Qualität, die man Tag und Nacht nicht ablegen möchte.

Ein aufregendes Kleid und ein wunderbarer Anlass, um sich im Schale zu werfen und sich außergewöhnlich zu fühlen. Damit alles da sitzt, wo es hin soll, hilft der eine oder andere Trick. Und damit beginnt das Drama: ein Zwicken hier, ein Kneifen dort und aus dem schönen Abend wird ein Wettlauf gegen das Unbehagen.

Schluss damit! Die neue JOCKEY® Seamless Shapewear Kollektion bietet hervorragende Formgebung und perfekten Komfort ohne störende Säume den ganzen Tag. Gezielte Leistungszonen unterstützen und konturieren genau dort, wo die weiblichen Kurven perfekt in Szene gesetzt werden sollen. Die neue JOCKEY® Seamless Shapewear wird zu dem einzigartigen Geheimnis moderner Frauen, denn unsichtbare Nähte lassen sie unter jedem Kleidungsstück verschwinden. Wo der Lieblings-Gloss das Outfit optisch perfektioniert, zeigt diese Shapewear im Verborgenen ihre Vorteile.

„Seit den Tagen des Korsetts und der Hüfthalter hat sich formende Wäsche extrem weiterentwickelt. Wir aber glauben immer noch, dass Frauen bei diesen modernen Helfern nicht auf Komfort verzichten und sich attraktiv und schön fühlen sollen.“, so Jens Noll, Global Product Director von JOCKEY®.

Das luxuriöse, weiche Powermaterial für seine Shapewear kreiert JOCKEY® aus einem innovativen Nylon und fügt diesem Spandex hinzu. Zusammen mit der nahtlosen Konstruktion liefert die neue JOCKEY®-Linie einen optimalen 360-Grad Komfort für ein Zweites-Haut-Gefühl, das selbst das geschäftige Leben einer aktiven Frau von heute ideal unterstützt.

Einfach und unverzichtbar!

Die neue Shapewear-Linie umfasst die High-Waist Short mit einem atmungsaktiven Baumwollzwickel für absoluten Komfort. Die Shorts ist in klassischem Schwarz sowie einem attraktiven Nude-Ton erhältlich, der zu einer Vielzahl an Hauttönen passt. Die High Waist-Short ist ganz einfach in der Maschine waschbar und trocknet besonders schnell. Pflegeleicht und dann auch noch so einfach und leicht zu tragen, was will Frau mehr?

JOCKEY® Skimmies Shorts

Der Lieblings-Lippenstift sitzt, die passende Handtasche zum Look ist schnell gefunden und die brandneuen High Heels lassen das Bein noch länger und weiblicher wirken,

doch was Frauen ab sofort besonders selbstbewusst machen sind die neuen Skimmies Shorts von JOCKEY®. Vorbei ist die Zeit, wo unterstützende Wäsche eingeengt und bei jeder Bewegung hier und dort gequetscht hat. Die Skimmies Shorts fühlen sich glatt und weich wie ein Slip an und decken perfekt wie eine Shorts – innovativ und zeitgemäß! Die saumfreie Oberfläche zwickt nirgendwo und das Material schränkt in keinster Weise die Bewegungen ein. So wird der Auftritt im glitzernden Partykleid einfach perfekt und niemand merkt, dass ein wenig geschummelt wurde.

Die Skimmies Shorts von JOCKEY® sind der neue Booster für mehr Selbstvertrauen. Egal, was Frau wann und wo trägt, diese innovative Wäsche wird das neue Must-Have für jede moderne Frau, um sich attraktiv in Szene zu setzen. Wie eine leichte, zweite Haut legen sie sich an den Körper und sorgen für eine aufregend, weibliche Kontur, die jedem Kleidungsstück schmeichelt und bewundernde Blicke auf sich zieht.

JOCKEY® gilt weltweit als der Pionier der Unterwäsche. Mit der Erfindung des ersten Männerslips und dem darauffolgenden Y-Front®, der 1935 die Wäscheindustrie revolutionierte, setzte das amerikanische Traditionsunternehmen Maßstäbe und sorgt mit den ersten Slipshorts dieser Art nun für neue Wellen.

In den USA und England sind sie von bereits zum Top-Produkt avanciert und jetzt sind die bereit, auch den deutschsprachigen Raum auf www.jockey.de und Amazon zu erobern.