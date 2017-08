JOCKEY -Trends für den Herbst 2017

In der Freizeitmode gehören Karos in dieser Saison zum lässigen Outfit dazu, JOCKEY® vervollständigt den Look mit dem passenden für drunter. Sie waren in der kalten Jahreszeit eigentlich nie weg und dennoch feiern sie in dieser Saison auf den Laufstegen ein Comeback: Die Rede ist vom Karomuster. Gerade groß flächige Musterungen auf Mänteln, Jacken und Hemden sind es im Herbst 2017, die es den Designern angetan haben. Das Muster, das seine Wurzeln im Schottland des 18. Jahrhunderts haben soll, obwohl es schon Sicht ungen aus weitaus früheren Jahrhunderten gegeben haben soll, ist auf jeden Fall ein Blickfang in der aktuellen Freizeitmode. Auch beim amerikanischen Wäschehersteller JOCKEY® setzen sich Karos in dieser Saison durch, vor allem als besonderes Muster-Highlight in den Multi-Packs der neuen COTTON STRETCH-Linie.

Die neuen Farbstellungen der Cotton Stretch-Linie werden von coolen Blau-Tönen dominiert. Ob Streifen oder Karos, die 3er-Packs Cotton Stretch sind auf jeden Fall ein Hingucker. Besonders das Karo in Schwarz, Weiß und Blau ist nicht nur aktueller denn je, sondern ist auch unten drunter ein maskuliner Blickfang. Diese Basics aus 95% Baumwoll-Elastan-Mischung machen jede Körperbewegung mit und sorgen so für absolute Bewegungsfreiheit. Der komfortable Webbund und extra flache Nähte zeichnen sich selbst unter eng sitzenden Sportoutfits nicht ab – typisch JOCKEY!

THE GREAT LAKES

Eine modische Hommage an eine der mystischen Landschaften des mittleren Westens Die großen Seen der USA gehören zu den eindrucksvollsten Seen-Landschaften der Welt. Hier treffen schier endlose Wasserflächen auf dichte Waldflächen, hier trifft Geschichte auf das Heute und vereint Tradition mit Moderne. Das Traditionsunternehmen JOCKEY® widmet die Kollektionslinie „THE GRAT LAKES“ dieser besonderen Landschaft im Herzen seiner Heimat.

Die Geschichte der großen Seen ist eine Geschichte aufeinandertreffender Kulturen als seinerzeit die ersten weißen Jäger und Fallensteller in das dicht von Indianern bevölkerte Land einfielen. Man jagte in den Wäldern, transportierte Felle und Waren über die großen Gewässer in Richtung Süden. Mit den europäischen Siedlern entstanden die ersten Dörfer, aus denen später Städte wurden. Die am Südzipfel des Lake Michigan entstandene Siedlung nannten die Indianer Checagou, woraus viel später die erste Hochhausstadt der Welt wurde: Chicago, die Metropole am Großen See, die auch heute noch die Heimat von JOCKEY® ist. Wer sich hier auf eine Reise begibt, erlebt eine Mischung aus wilder, unzähmbarer Natur, eindrucksvollen Landschaften und den weite der Seen, die die „THE GREAT LAKES“-Kollektionslinie inspiriert haben.

Wer durch den Mittleren Westen fährt, sollte die beeindruckenden Küstenregionen der Great Lakes auf keinen Fall verpassen. Es lohnt sich, die Einheimischen zu fragen. Mit etwas Glück verraten die einem nämlich genau die Stellen, wo Felsen und Wasser besonders wild, kraftvoll und unbändig aufeinandertreffen. Auch die riesigen Sanddünen am Lake Michigan bringen den Reisenden mit ihrer imposanten Höhe von bis zu 120 Metern zum Staunen.

Die endlosen Seen, verbunden durch ein filigranes Netzwerk an Flüssen, sind einmalig auf der Welt. So wird zum Beispiel Minnesota das Land der 1.000 Seen genannt – aus gutem Grund. Und das sprichwörtliche Haus am See ist für viele Midwesterner kein ferner Traum, sondern eine schlichte Selbstverständlichkeit.

Die Great Lakes Kollektion nutzt schillernde Grau- und Blautöne und ein tiefes Kohlschwarz, um die Story dieser Landschaft zu zeichnen. Kleine und große Karomuster oder Streifen erinnern an Outdoor-Wochenenden am Wasser und an den Riesenfisch, den man fast, aber nur fast aus den Tiefen des Sees gezogen hätte. Great Lakes bietet gemütliche, gut wärmende Strickteile, die man unter oder auch über die lässige Winterjacke vom letzten Jahr ziehen kann. Der Look ist zeitlos und unvergänglich, genau wie Menschen und die Traditionen in dieser Region. Sorgfältig designte und geschnittene T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies werden durch trendige Graphics zu Hinguckern. Einfach überziehen und schon kann das Abenteuer losgehen.

