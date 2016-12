Marie Jo Lingeriekollektion F/S 2017

Marie Jo umarmt den Sommer in seiner ganzen Fülle und Schönheit. Blumen sind das A und O(h!) der neuen Sommerlingeriekollektion. Als Lingeriemotiv können Blumen ihre Schönheit in vollen Zügen entfalten und dem Design zugleich Charakter und Raffinesse verleihen.

Spitze gehört zum Wesen des belgischen Lingerielabels: in diesem Sommer reichlich schattiert oder, wie bei der femininen Chantilly-Spitze, im Kontrast zu grafischen Mustern, eleganten Stickereien und floralen Printmotiven. Floral chic erinnert an flimmernde Hitze und Spiegeleffekte, an den Glanz von Pailletten und Lurex, an metallisierte und irisierende Akzente.

Marie Jo reizt die Kontraste in dieser Kollektion bis auf das Äußerste aus. Elegante Spitze aus Calais zeigt sich mal in Verbindung mit Seide, mal mit Tüll. Roségoldfarbige Nieten stellen den Kontrast auf einer barocken Blumenspitze her, während großzügige Blumenmotive mit Satinglanz kombiniert werden. Die Kollektion besticht durch eine Vielfalt an Texturen, die in schmeichelhaften Farben erscheinen.

Helle Farben wie Patine, Sahneweiß und Elfenbein harmonieren mit lebhaften Farben wie Himmelblau, Minzegrün und Flamingorosa. Als Blickfang in der Sommerpalette unterscheidet sich Blau und insbesondere die Farbe Eisblau. Mit diesem ganz neuen Ton zwischen Silbergrau und Sommerblau wirkt die gesamte Optik frisch und feminin. Ein weiterer Vorzug der Frühjahrs- und Sommerkollektion von Marie Jo sind die aufsehenerregend inszenierten Lingerieklassiker Nachtblau und Khaki.

Der BH als Sommeraccessoire. Das belgische Lingerielabel setzt bei diesem Ansatz ganz und gar auf feminine Eleganz. Zeitlose Klasse und Passformexzellenz sind integraler Bestandteil dieses Lingeriekonzepts. Ein bemerkenswerter Newcomer: der Triangel-BH. Die bügellosen BH-Modelle feiern ein Come-back und verkörpern das aktuelle Verständnis von zwangloser Eleganz. Während der BH in diesem Sommer unübersehbar zur Geltung kommt, wird von den Slipmodellen äußerste Diskretion verlangt. Nahtlos erobern sie in dieser Saison die Lingeriegarderobe.

Über Marie Jo