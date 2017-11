Nina von C. Frühjahr-Sommer 2018: SWEET SUMMER LOVE

Im Januar startet NINA VON C mit einem soften Vanille-Ton auf der Fläche. Unter dem Motto „here comes the sun“ eröffnet eine Macramé-artige Spitze in Kombination mit Micromodal-Single die Kollektion. Vor allem der Dekolleté BH mit viel Spitze und der modischen, hand-crafted (handwerklichen) Optik ist ein echter Hingucker. Da diese Serie auch in Weiß angeboten wird, eignet sich dieses Modell dann auch für die kommende Dirndl-Saison. Aber auch die raffiniert geschnittenen Shirts, sowie passende Slips und ein Schalen-BH ohne Bügel punkten durch das außergewöhnliche Spitzendessin.

Im gleichen Thema glänzt eine zarte Dessous-Serie mit Matt-Glanz Strukturstoff und duftig-zarter Tüllstickerei in dezentem champagner. Die feminine Optik der Serie wird durch Schnittführung bei partiell unterlegtem Schalen BH, BH Hemd sowie Trägerhemd und den 3 Slipformen unterstrichen.

Eye-Catcher

Ein echter „Eye-Catcher“ und damit auch Namensgeber des Themas ist die Farbe lapis zum Termin Februar. Der leuchtende klare Blauton wird in der NOS in Baumwollqualitäten und auch in der erfolgreichen Pure Serie umgesetzt. Modisch gibt der Blauton als abgeschwächte Melangeware Secret einen modernen Twist. Elastischer Modalsingle mit zartem Tupfendesign wird mit einer ausdrucksvollen Jacquardspitze mit Netzfonds zu einem Highlight. Farbe, Materialien und Schnittform werden bei jedem Teil dieser Dessous-Serie zu etwas Besonderem kombiniert.

Auch die etwas dezentere Spitzenserie im Thema Eye Catcher geizt nicht mit Reizen. Das aufregende Spitzendessin der elastischen Supertextronikspitze wird durch ungewöhnliche Spitzeneinsätze richtig in Szene gesetzt. Holderneckformen bei Schalen BH und Spitzen-Top sind hier besonders hervorzuheben. Diese Serie bietet NINA VON C in der Modefarbe lapis an, aber auch in dezentem latte macchiato.

Sweet Dreams

„Sweet Dreams“ spielt wieder mit sommerlich leichten Farben rosé und champagner. Eine ausdrucksstarke Spitze mit ornamentalem Muster als Material für den Soft BH und einen Bügel BH mit 3 geteiltem Cup, sowie Slips mit viel Spitze, bilden den Kern dieser Serie. Dazu gibt es spitzenverzierte Shirts und einen Hemdrock mit aufregendem Rückendekolleté. Die Serie wird in rosé und schwarz angeboten. In wäschigem Champagner verarbeitet NINA VON C eine klassische, zarte Stickerei zusammen mit einem elastischen Websatin mit Jacquardmuster. Das Spiel der beiden Muster bei Hemden, BH, Slips und Hemdrock ergeben ein ruhiges, aber dennoch bewegtes Bild. Das dritte Lieferthemaspielt wieder mit sommerlich leichten Farben rosé und champagner. Eine ausdrucksstarke Spitze mit ornamentalem Muster als Material für den Soft BH und einen Bügel BH mit 3 geteiltem Cup, sowie Slips mit viel Spitze, bilden den Kern dieser Serie. Dazu gibt es spitzenverzierte Shirts und einen Hemdrock mit aufregendem Rückendekolleté. Die Serie wird in rosé und schwarz angeboten. In wäschigem Champagner verarbeitet NINA VON C eine klassische, zarte Stickerei zusammen mit einem elastischen Websatin mit Jacquardmuster. Das Spiel der beiden Muster bei Hemden, BH, Slips und Hemdrock ergeben ein ruhiges, aber dennoch bewegtes Bild.

Flowers for You