PrimaDonna Award: Beste deutsche Lingeriefachgeschäfte ausgezeichnet

Der renommierte Award krönt Lingeriefachgeschäfte, die die ultimative Lingerie-Styling-Erfahrung anbieten. Für Deutschland gewinnt Gaby’s Wäscheladen aus Kirchheimbolanden den Publikumspreis und Wohlgefühl aus Lübbecke den Jurypreis. PrimaDonna hat selber auch begehrte Preise gewonnen, u. a. für die meistverkaufte europäische Lingeriemarke 2016 und die beste Bikinimodenmarke 2017 in Spanien (bei Intima Magazin).

70 % der Frauen tragen noch immer die falsche BH-Größe. Und jede dritte Frau hat ihre BH-Größe noch nie messen lassen. Ein auffälliges Ergebnis, in das die belgische Lingeriemarke PrimaDonna Veränderung bringen will. Mit der Verleihung des PrimaDonna Award ehrt die Marke die allerbeste Lingerie-Styling-Erfahrung bei der Anprobe in Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden.

Während einer glanzvollen Gala-Veranstaltung gab Erwin Van Laethem, CEO von Van de Velde, den Namen der Gewinner in Anwesenheit der zwanzig nominierten Lingeriefachgeschäfte aus den vier Ländern bekannt. Für Deutschland warteten die nominierten Geschäfte – Lingerie Marianne Meyer aus Bruchköbel, En Vogue aus Singen, Wäschetraum aus Kulmbach, Wohlgefühl aus Lübbecke und Gaby’s Wäscheladen aus Kirchheimbolanden – voller Spannung auf die Bekanntgabe der Gewinnerinnen. Für Deutschland gingen die heißbegehrten Kunstwerke an Gaby’s Wäscheladen aus Kirchheimbolanden und Wohlgefühl aus Lübbecke. Gaby’s Wäscheladen erhielt den Publikumspreis, der sich aus den Vorzugsstimmen in Deutschland ergibt. Wohlgefühl aus Lübbecke wurde mit dem deutschen Jurypreis belohnt, der u. a. auf Bewertungen von Mystery-Shopping-Bewertungen beruht.

Zitate der zwei Gewinnerinnen

Kristina Kuhn von Lingeriefachgeschäft Wohlgefühl aus Lübbecke: „Dieser Award ist eine Anerkennung für den Service, um den wir uns bei Wohlgefühl bemühen. Einfach unglaublich, zuerst war ich sprachlos, aber der Jurypreis macht mich sehr glücklich. Ich freue mich auch über die Unterstützung von Familie, Kunden und allen Mitarbeitern von PrimaDonna, große Klasse! Für mich und unsere Kunden ist das sehr speziell.“

Gaby und Franz Brünnler: „Wir sind sehr glücklich mit dem Publikumspreis, weil er für meinen Mann und mich die wichtigste Anerkennung ist. Er bedeutet, dass wir die Kunden mit toller Werbung uberzeugt haben und dass die Menschen herzlich eingeladen sind, unser Geschäft zu besuchen. Sie schätzen unseren Service und unsere Beratung.“

Mehr denn je liegt der Schwerpunkt auf personalisierter Lingerieberatung

Mit der Einführung des Lingerie-Styling-Qualitätslabels ist Van de Velde der Pionier im Entwickeln und Fördern der ultimativen persönlichen und professionellen Anprobeerfahrung. „Für jede Frau ist der Lingerieeinkauf eine vollkommen persönliche und intime Erfahrung”, sagt Erwin Van Laethem auf der Preisverleihung. „Die richtige Größe, die Beratung und das Styling bei der Anprobe sind der Ausgangspunkt für eine ultimative Kundenerfahrung. Die richtige Lingerie macht den Unterschied für das Selbstvertrauen. Mit unserem Spitzenprodukt unterstützen wir Frauen jeden Tag, buchstäblich und figürlich, in punkto Selbstvertrauen. Das ist das Schöne an unserem Job.“

Über Lingerie Styling

„Lingerie Styling“ ist das Qualitätslabel, das Van de Velde (PrimaDonna, MarieJo, Andres Sarda) für Lingeriefachgeschäfte entwickelt hat und das die ultimative Anprobeerfahrung anstrebt. Das Label fördert Serviceexzellenz bei der Lingerieanprobe. Geschäfte mit diesem Gütesiegel unterscheiden sich durch ihre persönliche und sachkundige Beratung beim Lingeriekauf.

Mit dem PrimaDonna Award zeichnet Van de Velde jene Geschäfte aus, die den allerbesten Lingerie-Styling-Service bieten. In Deutschland waren 5 Lingerie-Styling-Fachgeschäfte nominiert. Sie erhalten das begehrte PrimaDonna-Award-Gütesiegel als Anerkennung für die Qualität und den Spitzenservice, den sie Frauen in ihrem Fachgeschäft zukommen lassen.

Die fünf nominierten Geschäfte für das Jahr 2017 sind: Lingerie Marianne Meyer aus Bruchköbel, En Vogue aus Singen, Wäschetraum aus Kulmbach, Wohlgefühl aus Lübbecke und Gaby’s Wäscheladen aus Kirchheimbohlanden.

(Quelle/Bilder: Van de Velde)