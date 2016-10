Zalando Multi-Brand Schuh-Kollektion #StepIntoMARNI

Manege frei für die Welt von Marni: Das italienische Luxuslabel hat in Zusammenarbeit mit Zalando vier legendäre Footwear Brands neu interpretiert und den Klassikern von Dr. Martens, Reebok, Timberland sowie Vans ein Make-Over verpasst. Die Limited Edition #StepIntoMARNI ist ab dem 27. Oktober exklusiv bei Zalando erhältlich.

Bekannt für seinen kompromisslosen Designansatz hat MARNI den Kern jedes einzelnen Modells herausgearbeitet. Jede Marke und jeder Style wurden in ihrer Individualität respektiert. Das Ergebnis? Eine originelle Neuinterpretation beliebter Klassiker, die den künstlerischen und avantgardistischen Geist von MARNI verkörpern. Die Kollektion ist in enger Zusammenarbeit mit den vier Partner-Brands entstanden. Sie verneigt sich vor dem Design jedes einzelnen Modells – und verleiht ihm zugleich einen eigenen und modernen Twist. Die Limited Edition setzt auf Understatement. Jedes Modell ist ein eigenständiges Sammlerstück.

#StepIntoMARNI appelliert an das Unerwartete in jedem von uns. MARNI experimentiert mit Formen, innovativen Ledertexturen in hellen Farben und ikonischen MARNI Elementen wie Fransen. Die sorgfältig durchdachten Details geben den Schuhen einen eleganten Look, der außergewöhnlich und schlicht zugleich ist. Entstanden ist so eine State of the Art-Kollektion, die für Frauen und Männer entworfen wurde.

„Gemeinsam mit MARNI und den Partner-Brands wollten wir etwas Außergewöhnliches und Unerwartetes wagen. Als Europas führende Online-Plattform für Mode war es uns wichtig, eine Marke mit der entsprechenden Design-Expertise zu finden, um unseren Kunden etwas Einzigartiges zu bieten”, sagt Jolanda Smit, Global Head of Brand Communications.

Der Launch der Multi-Brand Schuh-Kollektion wird von einer 360-Grad-Kampagne begleitet, die zusammen mit MARNI entstanden ist. Weitere Informationen gibt es auf: www.zalando.de/step-into-marni

ÜBER MARNI

MARNI ist ein Luxuslabel, das 1994 von Designer und Creative Director Consuelo Castiglioni gegründet wurde. Der Erfolg von MARNI basiert auf einer individuellen künstlerischen Handschrift. Die Bildsprache des Labels verbindet streng graphische Elemente mit unkonventionellen Details. So verschwimmen die feinen und subversiven Grenzen zwischen Funktionalität und Proportion. MARNI steht für einen avantgardistischen Lifestyle und ein gleichberechtigtes Miteinander von Erfindungsreichtum, kontrastierenden Materialien, skulpturalen Schnitten und grenzenloser Kreativität. Die Liebe zum Handwerk und zur außergewöhnlich-modernen Eleganz ist ein wesentlicher Bestandteil im Selbstverständnis der Marke. Die Premiumkollektionen von MARNI umfassen Kleidung für Frauen, Männer und Kinder sowie Handtaschen und Accessoires. Vor kurzem erweiterte das Label sein seine Lifestyle-Produkte um Parfums und Brillen. MARNI steht für traditionelle Exzellenz aus Italien und entwickelt jede Kollektion exklusiv innerhalb ihres Hauptsitzes in Mailand. MARNI ist Teil der OTB-Gruppe, im Besitz von Renzo Rosso, dem Gründer von Diesel.

(Quelle/Bilder: BOLD Berlin)