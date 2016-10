Starke Frauen ! sheego Kurvenstars Kalender 2017

Seit Mai dieses Jahres hat sheego Plus Size-Schönheiten mit Power und Charisma dazu aufgerufen, sich als Model für den Kurvenstars Kalender 2017 zu bewerben. 18 von 2.300 Bewerberinnen haben es bis zum Fotoshooting geschafft und ließen sich am Abend in der Hamburger Eventlocation SLIFE feiern. Mit großer Spannung erwarteten die Finalistinnen und die geladenen Gäste die Entscheidung der hochkarätigen Jury: Der international renommierte Mode– und Beauty-Fotograf Kristian Schuller, Moderatorin und Stylistin Miyabi Kawai, Plus Size Designerin Anna Scholz sowie Elke Dieterich Redakteurin der Fachzeitschrift TextilWirtschaft kürten die zwölf Gewinnermotive für den sheego Jahreskalender 2017. VIP-Gast des Events war Plus Size Top Model Hayley Hasselhoff, Coverstar des Kalenders und Tochter der Baywatch-Legende David Hasselhoff.

„Wir sind begeistert, was die Finalistinnen, Fotograf Kristian Schuller und unser Team gemeinsam geschaffen haben. Unser Kurvenstars Kalender 2017 ist eine Hommage an starke und selbstbewusste Frauen mit weiblichen Rundungen. Die zwölf Gewinnerinnen transportieren ganz verschiedene Facetten der Weiblichkeit – von mädchenhaft verträumt bis hin zur Femme Fatale – genauso vielfältig und variantenreich wie die Mode von sheego“, so Sabine Tietz, Vorsitzende der Geschäftsführung Schwab und verantwortlich für die Marke sheego.

Eine kanalübergreifende, vernetzte und mehrstufige Kampagnenkommunikation sorgte für große Resonanz und hohe Bewerberzahlen für die mittlerweile dritte Auflage des Kalenders. „Neben den wundervollen ‚Kunstwerken‘, die beim Shooting entstanden sind, hat die Kampagne sheego als Marke noch einmal emotional aufgeladen und erlebbar gemacht. Genau das wollten wir erreichen“, führt Tietz aus. Dabei standen die Online- und Social Media-Kanäle des Plus Size Labels im Mittelpunkt der Kommunikation. Als limitierte Edition wird der sheego Kurvenstars Kalender 2017 nicht im Handel erhältlich sein, sondern ab November an 2.000 ausgewählte Empfänger verschickt.

Die Auswahl der Kurvenstars 2017

Sechs Wochen konnten sich Frauen ab Kleidergröße 40 als Kurvenstars Kalender-Model bewerben. 100 der 2.300 Bewerberinnen bekamen die Möglichkeit, sich mit einem kurzen Video zu präsentieren. Die Jury wählte 17 ausdrucksstarke Plus Size Beauties aus und legte dabei neben positiver Ausstrahlung und persönlichem Bewerbungsgrund auch ein besonderes Augenmerk auf unterschiedliche Jahrgänge und Konfektionsgrößen. Eine Kandidatin sicherte sich durch eine Wild Card-Aktion direkt einen Platz für das Shooting.

Mitte September wurden die Finalistinnen im Alter von 23 bis 51 Jahren von Kristian Schuller dramatisch inszeniert und für den Kalender fotografiert. Dabei spielte der Fotograf, der schon mit Weltstars wie Penélope Cruz zusammengearbeitet hat, mit Zitaten von Avedon und Penn der 50er-Jahre. Er setzte verschiedene Requisiten ein; Nebel und Wind sorgten für Atmosphäre.

„Ich sage ‚Chapeau‘ zu Hayley Hasselhoff und den 18 wunderschönen, selbstbewussten Kandidatinnen. Starke Charaktere, die stolz auf sich und ihre Kurven sind und das auch vor der Kamera beweisen. Mein Ziel war es, gemeinsam mit den Frauen ausdrucksstarke Bilder zu kreieren und ihre üppige Schönheit zu zeigen, Kraft und Ausstrahlung zu vermitteln und zugleich das Individuelle jeder Einzelnen herauszuarbeiten“, erläutert Schuller. Für den opulenten und perfekten Look der Kalender-Schönheiten war die Stylistin und Ehefrau des Fotografen, Peggy Schuller, verantwortlich. Sie arbeitete mit schweren Stoffen, Tüchern, eigenen Prototypen und Modeteilen aus dem sheego Sortiment.

Gefeierte Kurvenstars

Am Abend standen die Finalistinnen ein zweites Mal im Mittelpunkt: Moderatorin Maike Schäfer (Initiatorin und Organisatorin des „Salon Hamburg“) führte die etwa 100 geladenen Gäste durch den Abend – darunter Vertreter von sheego und aus der Branche, Journalisten sowie Mode-Blogger. Die Kalendermotive wurden dem begeisterten Publikum in einer Vernissage präsentiert und die zwölf Gewinnerinnen prämiert. Der aufregende Abend endete für die Gäste mit einem Get-Together, kulinarischen Verführungen vom Flying Buffet und zahlreichen Fotoaufnahmen.

Alle sheego Kurvenstars Fotomotive sind noch bis zum 5. Oktober 2016 im SLIFE zu besichtigen.

Ausstellung der Motive:

SLIFE, Kaiser-Wilhelm-Str. 59-61, 20355 Hamburg,

Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 11 – 15 Uhr

Der Eintritt ist frei.

(Quelle: doris dober detailed communication e.K. / Event-Bilder: vierfotografen.de)