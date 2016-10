Es ist so weit – die Apple Watch® Nike+ ist da!

Im September haben Apple® und Nike als jüngstes Projekt ihrer langen und erfolgreichen Partnerschaft die Apple Watch® Nike+ vorgestellt. Nun hat das Warten endlich ein Ende: Die Apple Watch® Nike+ ist ab sofort unter Nike.com, in Apple Stores, ausgewählten Nike Stores sowie ausgewählten Händlern erhältlich! Die Apple Watch® Nike+ ist in 2 verschiedenen Größen zu 38mm für 419€ und 42mm für 449€ erhältlich, jeweils in Kombination mit einem von vier exklusiven Nike Sport Armbändern. Die verfügbaren Farben sind Schwarz/Volt, Schwarz/Cool Gray, Flat Silber/White und Flat Silber/Volt.

Die Apple Watch Nike+

Die Apple Watch Nike+ ist das ultimative Tool für jeden Läufer. Es vereint ein exklusives Nike Sportarmband mit der neuen Apple Watch Series 2, die über GPS, ein zweifach helleres Display, ein wasserdichtes Gehäuse (50 m), einen leistungsstarken Dual-Core Prozessor und watchOS® 3 verfügt. Besonders exklusiv für Läufer wird die Weltneuheit aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten, die durch die lückenlose Integration der Nike+ Run Club App geschaffen wurden. Individuelle Trainingspläne, die sich automatisch dem persönlichen Fortschritt anpassen und Tipps von den besten Trainern und Athleten der Welt sorgen für reichlich Motivation. Siri® ermöglicht eine komfortable Sprachsteuerung und die integrierte GPS Technologie liefert alle relevanten Trainingsparameter für ein modernes und effektives Lauftraining.

Die Apple Watch Nike+ ist der ideale Begleiter für alle Läufertypen, vom trainingsorientierten Marathon-Veteran bis hin zum Laufeinsteiger, der mit der neuen Uhr immer einen motivierenden Partner an der Hand hat.

„Die Apple Watch ist das perfekte Tool für einen gesunden Lifestyle. Wir wollten mit ihr die beste Smartwatch für alle Läufer und Athleten entwickeln,“ so Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. „Die Apple Watch Nike+ hebt das Thema Sport- und Fitness-Tracking auf ein völlig neues Level und wir können es kaum erwarten, sie der weltweit größten Lauf-Community an die Hand zu geben.“

„Wir kennen Läufer und ihre Bedürfnisse. Viele von ihnen suchen nach einem Tool, das ihnen einen einfachen und unterhaltsamen Laufstart ermöglicht,“ sagt Trevor Edwards, Präsident, Nike Brand. „Der Markt ist voll mit komplexen, schwer lesbaren Sportuhren, die sich auf das Thema Daten fokussieren. Die Apple Watch konzentriert sich auf das wahre Leben. Sie ist ein leistungsstarkes Tool mit einfachen Lösungen – der perfekte Laufpartner.“

Features

Apple Watch Nike+ verfügt über integriertes GPS, um die Geschwindigkeit, Distanz und Laufroute zu erfassen, wodurch ein Training auch ohne iPhone® möglich sein wird. Durch das bisher hellste Display von Apple können alle Informationen deutlich abgelesen werden, unabhängig von Sonnenschein oder Dunkelheit. Auch einer spontanen Abkühlung im kühlen Nass nach dem Laufen oder einem Schwimmtraining steht nichts im Wege, denn die Apple Watch Nike+ ist bis zu 50 Meter wasserdicht.

Das Nike Sportarmband ist aus dem gleichen starken und flexiblen Material hergestellt wie das original Armband der Apple Watch Sport™. Die neu hinzugefügten Perforationen ermöglichen eine bessere Ventilation beim Laufen und stellen auch bei hoher Intensität einen hohen Tragekomfort sicher. Das ultraleichte Nike Sportarmband wird in vier stylischen Farbkombinationen erhältlich sein. Zwei exklusive Nike+ Bedienoberflächen, die im typischen Nike-Look und durch nützliche Apps wie Activity Rings, Heart Rate, Stoppuhr und Wetter spielend leicht personalisiert werden können, versorgen den Läufer in Sekundenschnelle mit allen wesentlichen Informationen.

Nike+ Run Club

Die Nike+ Experience kann direkt von der Benutzeroberfläche mit einer kurzen Berührung gestartet werden. Neben den relevanten Trainingsdaten inkl. Puls sorgt die Apple Watch vor allem für Motivation. Challenges mit Freunden, adaptive Trainingspläne, kurze, smarte Lauf-Reminder, wenn das Wetter zum Laufen einlädt – all das sorgt dafür, dass Läufer dauerhaft und auf unterhaltsame Weise motiviert werden.

(Quelle: Silk Relations GmbH / Bilder: Nike)