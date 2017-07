Honor 6A ist das smarte „Startphone“ für jugendliche

Honor, die weltweit größte Smartphone-Community und führende E-Commerce-Marke für Smartphones in Deutschland, rundet sein Portfolio im Einsteiger-Segment ab. Nach dem erfolgreichen Marktstart des neuen Flaggschiffs Honor 9 ist ab Montag, den 17. Juli das Honor 6A, das smarte „Startphone“ offiziell in Deutschland erhältlich. Schickes, klares Design trifft auf viel Leistung für kleines Geld. Damit ist das Honor 6A das ideale erste, eigene Smartphone für alle Kinder und Jugendliche, die die Welt erobern und erleben wollen, online und offline. Für eine UVP von 169 EUR ist das Honor 6A seit Montag, 17.7. auf vmall und bei ausgewählten Sales-Partnern in Deutschland erhältlich.

80 Prozent alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren haben laut Studienergebnissen bereits ein eigenes Telefon – oft alte, ausrangierte Geräte der Eltern. Das erste eigene, neue Smartphone, um die Welt zu erleben, Erfahrungen festzuhalten und mit Freunden zu teilen, ist daher etwas Besonderes. Das Honor 6A ist das ideale „Startphone“. Es kommt im schicken Metal-Unibody-Design in den drei Farben Silver, Grey und Gold in den Handel und liegt dank seiner kompakten Größe und dem abgerundeten Metallkörper perfekt – auch in der kleinen – Hand. Klare Linien, gepaart mit einem in HD auflösenden (1280×720 Pixel) 5-Zoll-Display sorgen für den perfekten Look. Die erste Party, die Schule, Abschlussfeier, die erste Universität, neue Freundschaften und unendlich viele, neue Erfahrungen: Mit der 13MP-Hauptkamera des Honor 6A gelingt der optimale Schnappschuss ohne lange Einstellungen. Das Smartphone ist mit PDAF-Technologie (Phase Detection Auto Focus) ausgestattet, die innerhalb von nur 0,5 Sekunden für perfekte Schärfe sorgt. Daneben bietet die 5MP-Frontkamera helle und ausdrucksstarke Selfies. Und wer möchte, kann mit dem Beauty Mode seine Schokoladenseite noch besser in Szene setzen.

Smartes Innenleben

Doch auch das Innenleben überzeugt: Android 7.0, kombiniert mit Honor’s intuitiver Benutzeroberfläche EMUI 5.1, sorgt für leichtes, schnelles Handling aller Anwendungen. Die intelligente Unterstützung von EMUI 5.1 öffnet häufig genutzte Apps automatisch schneller. Gleichzeitig wird der Speicherplatz optimiert. 2 GB RAM sowie 16 GB ROM, per microSD-Karte auf bis zu 128 GB erweiterbar, bieten jede Menge Platz für Bilder und Musik. Mit LTE Cat4, VoLTE und Wifi 802.11b/g/n lässt das Honor 6A seinen Besitzer auch in Sachen Konnektivität nicht im Stich. Der 3.020mAh-Akku sorgt für bis zu 1,8 Tage Smartphone-Genuss bei normaler Nutzung. Das Honor 6A ist erhältlich bei vMall und im deutschen Handel.

(Quelle/Bilder: Honor Deutschland)