IFROGZ Summit Wireless: Der Frühling wird sportlich!

Mit dem neuen Summit Wireless richtet sich IFROGZ – eine Untermarke von ZAGG Inc. (Nasdaq:ZAGG) – gezielt an sportlich Aktive: Der neue Bluetooth-Kopfhörer spielt dank des integrierten 8-mm-Treibers nach einer Aufladung bis zu sechs Stunden Musik am Stück ab. Die weichen Bügel passen sich den Ohrmuscheln dabei perfekt an und garantieren einen festen Halt – bei jeder Bewegung. Der neue IFROGZ Summit Wireless ist schweißresistent und daher für nahezu jede Sportart geeignet. Das Design ist minimalistisch: Auf sperrige Module wurde bewusst verzichtet. IFROGZ verlagert die gesamte Technologie in einen innovativen kabellosen Hub, der sich magnetisch am Shirt-Kragen befestigen lässt. Der Magnetspeicher-Clip ermöglicht es außerdem, die Kabel sicher zu verstauen, wenn die Ohrhörer nicht verwendet werden.



Mit den ersten Sonnenstrahlen wächst die Lust am Sport im Freien. Wer während der Jogging- oder Walkingrunde im Park nicht auf seine Musik verzichten will, ist mit dem neuen Bluetooth-Kopfhörer Summit Wireless von IFROGZ perfekt ausgestattet. Das drahtlose Bluetooth-Design verbindet sich automatisch mit dem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigem Gerät. Der handliche Hub, mit dem sowohl die Musik als auch eingehende Anrufe gesteuert werden können, lässt sich bequem am Kragen befestigen. Nach dem Sport können die Ohrhörer am Halteclip des drahtlosen Hubs befestigt werden. IFROGZ liefert Ohrpassstücke in drei verschiedenen Größen, die sicher im Ohr liegen und bei sämtlichen Aktivitäten einen festen Sitz garantieren. Beim Kauf der Kopfhörer ist die lebenslange IFROGZ Earbud Tips for Life™ Garantie enthalten: Passstücke werden von IFROGZ ersetzt, wenn sie abgenutzt, beschädigt oder verloren gegangen sind. Das neue Modell ist sowohl in Schwarz, als auch in Schwarz/Rot erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Bluetooth-Kopfhörer IFROGZ Summit Wireless ist ab sofort für 34,99 Euro UVP, inkl. MwSt. unter www.zagg.com/eu/de_eu/ und im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

Über IFROGZ

IFROGZ ist eine der Top-5-Marken in den USA für Stereo-Kopfhörer. Mehr als 35 Millionen Produkte wurden bislang weltweit verkauft. IFROGZ setzt auf modernste Technologien, um den Nutzern die Features zu bieten, die sie suchen. Damit entfallen unnötige Add-Ons, die zusätzliche Kosten verursachen. Da die Welt immer mobiler wird, arbeitet IFROGZ daran, Technologie für alle zugänglich und nutzbar zu machen. IFROGZ agiert weltweit und hat Niederlassungen in den USA, Irland und China. Die Audio-Produkte von IFROGZ sind weltweit bei führenden Händlern wie Vodafone, ICA, Walmart, Target, Walgreens und Amazon erhältlich.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)