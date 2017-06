Neues Leder-Slim-Case charge force mit Induktionsladung von mophie

mophie hat das neue charge force Case für das iPhone 7 / 7 Plus, Samsung Galaxy S8 / S8 Plus sowie die mobile Powerbank charge force powerstation mini vorgestellt. Das Premium-Ledercase verbindet sich automatisch mit allen mophie-charge forceTM Zubehörteilen und ist ebenso mit Qi und anderen kabellosen Ladesystemen kompatibel. Dank des abnehmbaren Lightning-Steckverbinders, kann das Smartphone zu jeder Zeit auch per Kabel aufgeladen oder andere Lightning-Accessoires wie Kopfhörer angeschlossen werden. Unterwegs liefert der 3.000 mAh starke Akku charge force powerstation mini, der per Magnet am neuen charge force Case haftet, bis zu 35 Stunden zusätzliche Energie.

„mophie widmet sich der Entwicklung von Technologien, die mobile Geräte jederzeit aufladen können“, erklärt Ross Howe, Vice President of Marketing bei mophie. Einmal auf eine entsprechende mophie charge force-Ladestation gelegt, wird das iPhone 7 / 7 Plus bzw. Samsung Galaxy S8 / S8 Plus automatisch aufgeladen. Das Case, das zudem mit Qi und anderen kabellosen Ladesystemen kompatibel ist, hat ein besonders schlankes Design und erhöhte Ecken, die zusätzlichen Schutz vor Displaybrüchen bieten. mophie setzt beim neuen charge force case auf Premium-Leder – eine TPU-Einfassung verstärkt die Haltbarkeit des Cases noch zusätzlich.

Ist unterwegs keine Ladestation verfügbar, versorgt die externe charge force powerstation mini das Smartphone mit neuer Energie. Die Powerbank mit 3.000 mAh und Pass-Through-Technologie wird an das dünne charge force Case befestigt und beginnt auf Knopfdruck mit der kabellosen Aufladung. Integrierte Magneten garantieren stets einen festen Halt.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue mophie charge force case für das iPhone 7 / 7 Plus ist ab sofort für 59,95 Euro inkl. MwSt. in Schwarz, Blau, Braun, Rot und Beige erhältlich. Die Version für das Samsung Galaxy S8 / S8 Plus kostet 49,95 Euro inkl. MwSt. und ist in Schwarz verfügbar. Die externe charge force powerstation mini kostet 49,95 Euro inkl. MwSt. Ein Bundle, bestehend aus dem charge force case für das Samsung Galaxy S8 / S8 Plus sowie der charge force powerstation mini, ist in Schwarz für 94,95 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Weitere Informationen dazu auch unter eu.mophie.com

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)