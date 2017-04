Ultimate Ears WONDERBOOM – Power-Sound in einer fast unzerstörbaren Box

Das neueste Mitglied der Ultimate Ears-Familie führt die Tradition der tragbaren, wasserdichten Lautsprecher fort: Der WONDERBOOM Bluetooth-Lautsprecher erzeugt trotz seiner kompakten Größe kräftigen Sound mit klaren Klängen und satten Bässen. Mit sechs Farbvarianten in Stone (grau), Phantom (schwarz), Fireball (rot), SubZero (blau), Cashmere (pink) und Lilac (lila) ist auch optisch für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Der WONDERBOOM ist perfekt für Musikliebhaber, die vernetzt und mobil sind und ihre Musik immer dabeihaben möchten – vom Morgengrauen bis in die Nacht. Menschen, die auch bei einem spontanen Lebensstil zu keinem Zeitpunkt auf erstklassige Musik verzichten wollen. WONDERBOOM steht für unkomplizierten und großartigen Sound: Anmachen, aufdrehen! Lauter oder leiser stellen, zum nächsten Song wechseln oder pausieren ist kinderleicht durch einfaches Tippen. Mit einem Druck auf die Logo-Fläche lassen sich außerdem zwei WONDERBOOM miteinander verbinden und die Lieblingsmusik noch lauter und auf größere Distanz genießen.

Ob auf der chilligen Poolparty, beim gemeinsamen Vorglühen oder auf staubig-schlammigen Musikfestivals, WONDERBOOM ist der ultimative Musikbegleiter für alle Lebenslagen. Schmutz lässt sich kinderleicht abspülen, denn WONDERBOOM ist nicht nur wasserdicht (IPX7-Zertifizierung), sondern staubdicht, stoßfest und schwimmfähig – mit anderen Worten: beinahe unzerstörbar.

„Größe ist nicht alles: Der kleine WONDERBOOM ist ein wahres Biest“, sagt Charlotte Johs, General Manager Ultimate Ears. „WONDERBOOM ist handlich und bietet einen wahren Power-Sound! Und wie Kunden es von Ultimate Ears gewohnt sind, ist auch der WONDERBOOM unglaublich robust.“

Wie schon die preisgekrönten Ultimate Ears BOOM 2 und Ultimate Ears MEGABOOM bietet auch der WONDERBOOM einen klaren 360-Grad-Sound mit einzigartigem Bass und übersteht sogar Stürze von bis zu zwei Metern. Die Akkulaufzeit beträgt stolze zehn Stunden und die Bluetooth-Reichweite bis zu 33 Meter. Dank der IPX7-Zertifizierung kann der Lautsprecher bis zu 30 Minuten und in bis zu einem Meter Tiefe in Wasser verweilen. Mit nur 425 Gramm Gewicht und einer Schlaufe an der Oberseite lässt sich der WONDERBOOM für spontane Partys mit lauter Musik fast überall befestigen – und dank Mikro-USB-Kabel ist der Lautsprecher nach seinem Einsatz innerhalb von knapp 3 Stunden vollständig wieder aufgeladen.

Verfügbarkeit Der kompakte WONDERBOOM Bluetooth-Lautsprecher ist ab sofort auf www.ultimateears.com/de-de zum Preis von 99 Euro (UVP) erhältlich.

(Quelle/Bilder: Logitech)