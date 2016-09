Gewinnspiel: Braun Series 9 Rasierer

Nach wir euch vor 2 Wochen bereits den neuen Braun Series 9 Wet & Dry vorgestellt haben und den Rasierer in unserem Braun Series 9 Testbericht unter die Lupe genommen haben könnt Ihr jetzt selber einen gewinnen. Von Braun wurde uns dafür netterweise noch ein Series 9 zur Verfügung gestellt. Den Rasierer im Wert von über 400 Euro könnt Ihr mit nur einem Kommentar und ein wenig Glück gewinnen.

So könnt Ihr bei uns gewinnen



Schreibt einfach bis zum 25.09.2016 einen Kommentar unten in das Kommentarfeld und erzähle uns warum Du unbedingt gewinnen musst.

5-fache Gewinnchance nutzen: Postet einen Link zu diesem Artikel bei Facebook, Twitter (#mylifestyleblog #sponsored), Google+ oder auf eurer Webseite. Klickt dazu einfach unten unter dem Beitrag auf das entsprechende Symbol um den Artikel automatisch für euch zu teilen. Für jeden Link bekommt Ihr ein weiteres Los für die Auslosung. Maximal sind also 5 Lose pro Person möglich. Achtet darauf dass die Links öffentlich gepostet werden damit wir den Link überprüfen können. Bitte für jeden Link einen neuen Kommentar schreiben damit Ihr auch wirklich bis zu 5 Nummern bekommt. Ohne Kommentarnummer keine Gewinnchance! Schaut euch rechts das Bild an. Da hat jemand alles richtig gemacht und 4 Lose kassiert.



Ablauf der Verlosung

Eure Kommentarnummer ist eure Losnummer. Um gewinnen zu können muss also immer hier auf der Seite ein Kommentar abgegeben werden. Wer einen Link zu dieser Aktion bei Facebook, Twitter oder Google+ veröffentlicht schreibt bitte einen zusätzlichen Kommentar für jeden Link mit dem Link zum öffentlichen Post (nicht zum Profil!). Die Gewinner werden jeweils am Montag den 25.09.2016 per Zufallsgenerator ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Bitte bei der Antwort die Wunschfarbe (Schwarz oder Champagner) angeben. Wer zuerst antwortet kann sich auch zuerst eine Farbe sichern !

Bitte unbedingt vor Teilnahme auch die Teilnahmebedingungen lesen!!

Teilnahmebedingungen: