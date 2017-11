Getestet: Gourmesso Kaffeekapseln mit extra kräftigen Geschmack

Für diesen Test wurden uns von Gourmesso eine Auswahl von Kaffeekapseln für Nespresso Maschinen zum testen kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Inhalt dieses Artikels ist jedoch davon unabhängig. Wir hatten bereits 2015 Gourmesso Kapseln getestet bei einem sehr positiven Fazit.

Beim Bier hat der Trend zu immer kräftigeren Bieren mit Charakter ja bereits vor ein paar Jahren angefangen. Statt immer weichere Einheitsbiere die mehr nach Wasser mit Hopfenaroma als nach Bier schmecken kommt aktuell aus der Craft-Bier Szene ein neues kräftig-aromatisches Bier nach dem anderen. Auch im Kaffeebereich geht der Trend immer mehr zu kräftigeren Mischungen. Wurde das Aroma guten Kaffees jahrelang bis zur Unkenntlichkeit in Milchschaum begraben wird Kaffee auch immer öfter wieder wegen seines eigenen Geschmacks getrunken. Ein Trend den ich auch bei mir selber erkenne auch wenn ich ebenfalls eher zu den Cappuccino und Latte Trinkern gehöre. Trotzdem oder gerade deswegen greife ich immer öfter zu starken Sorten die auch im Cappuccino noch erkennbar durchkommen. Eine 10 darf da gern bei der Intensität stehen. Ein Trend dem natürlich auch die Hersteller folgen.

Drei extra kräftige Sorten für Genießer

Gourmesso bietet ab sofort drei neue Sorten in den Intensitäten 10-12 an. „Nite Owl“, „Midnite Monkey“ und „Late Nite Lemur“ heißen die drei aus besten Fairtrade Kaffee hergestellten Sorten. Verwendet werden 100% Arabica Bohnen oder Blends aus Arabica-Robusta-Bohnen.

Nite Owl (10) – ein Espresso mit einer angenehmen Schokoladennote für alle Nachteulen. Eine Auswahl feinster, südamerikanischer Arabica-Bohnen wird durch ostafrikanische Robusta-Bohnen abgerundet und schafft so einen besonders kräftigen Kaffee.

– ein Espresso mit einer angenehmen Schokoladennote für alle Nachteulen. Eine Auswahl feinster, südamerikanischer Arabica-Bohnen wird durch ostafrikanische Robusta-Bohnen abgerundet und schafft so einen besonders kräftigen Kaffee. Midnite Monkey (11) – ein vollmundiger 100 % Arabica-Kaffee mit raffinierten frischen Zitronen- und Pfirsich-Aromen. Der Espresso hat einen ausgewogenen Charakter und eine angenehme Säure.

– ein vollmundiger 100 % Arabica-Kaffee mit raffinierten frischen Zitronen- und Pfirsich-Aromen. Der Espresso hat einen ausgewogenen Charakter und eine angenehme Säure. Late Nite Lemur (12) – der intensivste Kaffee im Gourmesso-Sortiment. Seine Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen geben dem Kaffee einen ausbalancierten Geschmack und einen vollmundigen Körper. Das Besondere am Late Nite Lemur ist seine Zitrusnote und seine leichte Schärfe.

Verpackung

Ob Nespresso Kapseln nun unbedingt aus, leider wenig umweltfreundlichen, Alu sein müssen für die perfekte Crema wie Verfechter der original Kapseln beschwören oder ob jede Kapsel einzeln in Vakuumfolie verschweißt sein muss um das Aroma zu schützen ist vermutlich eine Glaubensfrage. Ich kaufe viel Kapseln von Drittanbietern und man ließt in den Kundenbewertungen häufig das es negativ Bewertet wird wenn jede Kapsel nochmal zusätzlich in Folie verpackt ist. Schlecht für die Umwelt und schlecht für die Lagerung weil die Kapseln sich nicht in Kapselhalter einsortieren lassen. Gourmesso hat hier ebenfalls reagiert. Waren die Kapseln 2015 noch jeweils paarweise zusätzlich in Folie verpackt hat man heute darauf verzichtet was ich ausdrücklich begrüße und auch den meisten Kunden entgegen kommen sollte. Leider sind die Kapsel allerdings unbeschriftet aber dafür farblich unterschiedlich. Wer nur seine 2-3 Stammsorten kauft hat die aber natürlich bald im Kopf. Pro Packung sind 10 , je Sorte farblich unterschiedliche, Kapsel enthalten.

Kosten

Der Preis pro Kapsel beginnt ab moderaten 25,9 Cent und ist damit über 30% günstiger als die originalen Kapseln. Der Versand ist mit 3,90 Euro auch angemessen. Ab 45 Euro ist der Versand frei. Je Packung sind 10 Kapseln enthalten. Bestellt und Bezahlt werden kann mit allen gängigen Zahlungsarten im eigenen Gourmesso Onlineshop oder bei Amazon.

Wie schmecken die denn nun ?

Kräftig. Der „Late Nite Lemur“ als Espresso ist wirklich sehr intensiv und auch gut als kräftiger Lungo noch zu trinken. Dafür kommt bei allen, wie erhofft, auch bei Kaffeespezialitäten noch Aroma durch. Ein Latte bekommt damit eine ganz andere Tiefe. Der Unterschied von einer 10 zu einer 12 ist schon deutlicher als erwartet aber nach ein paar Tassen kann man sich nicht mehr vorstellen eine Stärke 5 zu trinken. Die schmeckt dagegen wie Wasser.

Fazit: Die neuen Gourmesso Kapsel sind pur wirklich nur etwas für Fans richtig kräftiger Kaffees werten aber jede Kaffeespezialität deutlich auf. Unser Tipp für Sparfüchse: Die Kapsels gibt es auch bei Amazon Prime Overnight und versandkostenfrei. Unbedingt probieren !